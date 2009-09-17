В 1 сезоне 9 серии сериала «Арчер» Стерлинг уходит в ODIN из-за пренебрежительного отношения к нему Мэлори, но Лана намерена заполучить эту работу сама. Напившись абсента, Мэлори объявляет о его неблагонадежности, что грозит ему смертью.
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