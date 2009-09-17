В 1 сезоне 10 серии сериала «Арчер» Стерлинг переживает непростое время, когда узнает о том, кто может быть его отцом. Пока Лана мстит Сирилу за измену, Арчера похищают по приказу КГБ и вживляют в его мозг микрочип.
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