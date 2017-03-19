В 1 сезоне 7 серии сериала «Энн» будущее фермы «Зеленые крыши» под вопросом. Мэттью теперь прикован к постели из-за серьезной болезни. Все ждут его выздоровления. Энн и Марилла готовы пойти на все ради спасения их любимого дома.
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