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Киноафиша Сериалы Энн Сезоны Сезон 1 Серия 7

Энн 2017 - 2019 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Энн»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 2 апреля 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 апреля 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 16 апреля 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 апреля 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 30 апреля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Энн» будущее фермы «Зеленые крыши» под вопросом. Мэттью теперь прикован к постели из-за серьезной болезни. Все ждут его выздоровления. Энн и Марилла готовы пойти на все ради спасения их любимого дома.

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