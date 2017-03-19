В 1 сезоне 1 серии сериала «Энн» из-за халатности детского дома на ферму вместо мальчика отправляют рыжеволосую девочку. Теперь Марилле и Мэттью предстоит решить, что делать в такой ситуации. Нельзя же вернуть ребенка назад.
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