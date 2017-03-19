В 1 сезоне 4 серии сериала «Энн» девочка не может решить, возвращаться ей в школу или нет. В соседнем доме происходит пожар, и Энн спешит на помощь. Ее действия сразу же меняют отношение к ней жителей городка.
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