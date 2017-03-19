В 1 сезоне 6 серии сериала «Энн» младшая сестра Диана внезапно заболевает. Энн приходит на помощь. Ферму Блайта ожидают перемены. Эти события заставляют Мариллу вспомнить, от чего она отказалась в молодости. Мэттью получает печальные известия.
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