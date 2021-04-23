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Анна 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна
Киноафиша Сериалы Анна Сезоны Сезон 1

Anna 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна»

В 1 сезоне сериала «Анна» действие разворачивается в вымышленной реальности, где все человечество атаковал смертельный вирус. Главная героиня — тринадцатилетняя девушка по имени Анна. Когда все взрослые в ее городе умирают от страшной болезни, она в одиночку пытается воспитать своего младшего брата Астора. Анна держит его в безопасности в их семейном доме, а сама каждый день выходит на улицу, чтобы найти немного пропитания. В один прекрасный день Астор куда-то исчезает. Тогда девушка решает отправиться в опасное путешествие по острову, ее главная задача — отыскать брата или хотя бы найти лекарство от ужасного вируса.

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Список серий сериала Анна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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