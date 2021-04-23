В 1 сезоне сериала «Анна» действие разворачивается в вымышленной реальности, где все человечество атаковал смертельный вирус. Главная героиня — тринадцатилетняя девушка по имени Анна. Когда все взрослые в ее городе умирают от страшной болезни, она в одиночку пытается воспитать своего младшего брата Астора. Анна держит его в безопасности в их семейном доме, а сама каждый день выходит на улицу, чтобы найти немного пропитания. В один прекрасный день Астор куда-то исчезает. Тогда девушка решает отправиться в опасное путешествие по острову, ее главная задача — отыскать брата или хотя бы найти лекарство от ужасного вируса.