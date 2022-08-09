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Американский папаша
Сезоны
Американский папаша (2005 - …), список сезонов
American Dad!
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TBS
Список сезонов сериала «Американский папаша»
Сезон 1 / Season 1
2005,
23 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2006,
19 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2007,
16 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2008,
20 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2009,
18 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2010,
19 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2011,
18 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2012,
19 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2013,
20 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2014,
15 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2014,
22 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2016,
22 эпизода
Сезон 13 / Season 13
2016,
22 эпизода
Сезон 14 / Season 14
2017,
20 эпизодов
Сезон 15 / Season 15
2020,
24 эпизода
Сезон 16 / Season 16
2020,
24 эпизода
Сезон 17 / Season 17
2021,
22 эпизода
Сезон 18 / Season 18
2022,
8 эпизодов
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