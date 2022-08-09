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Постер к сериалу Американский папаша
Киноафиша Сериалы Американский папаша Сезоны
Американский папаша (2005 - …), список сезонов American Dad! 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Список сезонов сериала «Американский папаша»
Американский папаша - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 23 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 16 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 18 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2011, 18 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2012, 19 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2013, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 15 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2014, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 20 эпизодов
 
Американский папаша - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2020, 24 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2020, 24 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2021, 22 эпизода
 
Американский папаша - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2022, 8 эпизодов
 
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