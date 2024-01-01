Меню
Цитаты из сериала Американский папаша

Роджер Инопланетянин [после психоделического блюда] У меня просто нет слов для этого. Шмоблидонг. Это слово?
Klaus Существует старая немецкая пословица: "Не вини рыбу!" Есть и другие пословицы, но в основном они касаются геноцида...
Роджер, инопланетянин О, Стэн!
Роджер Инопланетянин Не плачь... перед рыбой.
Роджер инопланетянин О, Френиэль!
Клаус Фрэнсин! Я вижу твои Шмутцплатцен!
[повторяющаяся реплика]
Стан Смит ОХ!
Klaus Ты не знаешь, почему американцы и немцы воевали во Второй мировой? Никто не знает...
Клаус Кто-то заметил, что мы смотрим геи-порно?
Парень с вечеринки Может, это только в начале геи! Я говорю, давайте продолжим смотреть!
Небраска Кид Ох! Я обожаю детей! Иисус был ребёнком!
Стан Смит Да, он также был жертвой убийства.
Религиозный Ученик [Хейли] Тебя стоит отмудохать!
Джефф Фишер Я уже на шаг впереди, малыш!
Steve Smith Почему ты всегда так со мной строг?
Avery Bullock Я ЗАВИДУЮ ТВОЕЙ МОЛОДОСТИ!
Барри Робинсон Почему ты так говоришь?
Снот Лонштейн Слишком мноооого Зоолфтаааа и яяяяя до сих пор такооооо грууустный...
Мэттью, убийца из R.B. Burgers Фейсбук для расистских бабушек!
Роджер Я не собираюсь терять свою крутость!
Стив Смит Я не знаю. Ты был Рики Испанцем одну неделю, а всё, что ты делал, это тихо оценивал фильмы на IMDB...
Рожер-Инопланетянин [Стив держит электрогитару. Рожер с осьминогом, счётами и феном] Твоя штука выглядит интереснее
[теряет свои вещи]
Стэн Смит Ты привёл Жирного в наш дом!
Stan Smith Это всего лишь старшая школа, Стив, это не имеет значения.
Steve Smith Ты это сказал в прошлый раз, когда это начнёт иметь значение?
Stan Smith Никогда.
Легенда футбола Стан, я думал, ЦРУ уже не имеет ко мне дела! У меня всё ещё головные боли и кошмары! Что произошло в Мюнхене? Кого я убил?
Стан Смит Нет, я не из-за этого. У моего ребенка день рождения!
Klaus Ты не знаешь историю о фрау и маленьком человеке?
Klaus Ты не знаешь историю про Ястреба и Шнауцера?
Роджер Инопланетянин Что это и как я могу заменить свою кровь на это?
Геи-сосед Женщины не просят многo, верно?
Стан Смит Нет, просто не пиши в душe в её день рождения, и всё будет хорошо.
Avery Bullock У меня были гейские переживания в пансионате. Ничего особенного, просто несколько ночных забав.
Доктор Лиззи Вы попали в то, что я называю Западным Фармацевтическим циклом. Врачи дают людям с болезнями лекарства, которые вызывают у них другие болезни. Это отличная бизнес-модель, если ты Дьявол.
Steve Smith Чик-чик, крылья к крыльям!
Stan Smith Скрепки? Скрепко... Скребло! Классные скрепки, которые зажимают ваши попки!
Coach Passenger 1 Привет, я извиняюсь, что разрушил твой бизнес из-за Yelp.
Coach Passenger 2 Все в порядке, мой отец владеет Footlocker. Мне просто нужно, чтобы он умер.
Продавец в видеопрокате [К Клаусу] Привет, ты Немо? За тобой люди охотятся, братан!
Снот Лонштейн Не могу дождаться, чтобы рассказать тебе о еврейском лагере!
Клаус Ты ПРИШЁЛ назад из еврейского лагеря?
Роджер-инопланетянин [Владелец китайского ресторана] Ты, блин, доставщик пиццы!
Steve Smith Пожалуй, пойду отдохну. А потом лягу спать.
Stan Smith [Джорджу Бушу-младшему] Это правда, что ты можешь заставить Тони Блэра сделать всё, что ты хочешь? Например, если ты скажешь, что он должен съесть жука, он съест его, даже если у него будет много лапок?
Stan Smith [робко, к официанту] Эй, ты не мог бы убрать этот хлам и принести мне нормальный напиток, прежде чем я тебя пристрелю на глазах у всех этих пьяниц?
Роджер Инопланетянин Вот и всё! Настоящей вечеринки не будет, пока кто-то не сдохнет!
Klaus Скажи это в моей чаше!
Хейли Смит Я думаю, мы все знали, что это закончится именно так.
[Огромный мутант Клаус появляется на горизонте]
Сын владельца суши-ресторана [Прячусь в вентиляции] Это идеальное место, чтобы узнать о секрете моего отца...
Владелец суши-ресторана Когда доставка огурцов задерживается, я люблю смотреть на это фото матери моего сына. Она была любовью всей моей жизни и потрясающей #ост#уткой.
Klaus Добро пожаловать в водные джунгли, детка!
Barry Robinson Девчачьи плечи!
Роджер, пришелец Не бойся меня, красотка, хотя моя внешность может отпугнуть тебя, я уверяю, что мои намерения вполне благие.
Stan Smith [CIA награды] Но я бы не оказался здесь, если бы не мой тренер, мистер Раглан, который научил меня всему, что я знаю о соблазнении!
Collector Alien 1 Нам придётся сменить название Блорфера, мне стыдно всё время говорить Блор.
Collector Alien 2 Вам нужно обсудить это с изобретателем Блорфа, доктором Блорфи МакБлорп-блорп!
Роджер Инопланетянин [не может закатить Орео с пупка в рот] Чёрт возьми!
Роджер Инопланетянин Там, мне нужно идти, Босс ведёт себя как настоящая ###чка во вторник...
Stan Smith Эти камни отлично подойдут для плота!
Роджер Спагетти на полу!
Фрэнсин Смит Спагетти на полу?
Роджер [Спагетти на полу] Спагетти на полу.
Хэзли Смит Я просто не могу провалиться на обществознании, я просто не могу!
Клаус Почему бы и нет? Я думаю, ты бы отлично подошла для продажи фармацевтики...
Кевин Ледяной-Т! Должен сказать, "Убийца копов" — моя абсолютная любимая песня. Она помогла мне пережить интернат!
Klaus Я рано на клубе книг?
Roger the Alien Нет! Ты опоздал! И это уже второй раз подряд! Ты исключен!
Klaus Я всё равно не читал...
Steve Smith Что-то, что я заметил, — это то, что реальная жизнь часто отстой.
Роджер Инопланетянин За рулём каждого такси сидит печальный, растерянный человек, который проиграл ставку, которую не понимал.
Klaus Он был моим единственным дядей, Стив! Вероятность того, что мои бабушка с дедушкой завалят еще одного дядю в наше время, довольно низка...
Francine Smith Я снова это сделала. Я сказала что-то полезное и ушла дальше.
Директор Льюис Подержу пари, это Сделала Хейли! По хиппи-причинам!
Stan Smith [Вломившись в рай] Мы мормоны! Мы родились мертвыми!
Роджер Пришелец [Старая дама разбрасывает прах] Спасибо, Умар, спасибо, что показал мне, что я могу продолжать без тебя! Я знаю, что ты сделал с нашими детьми, ублюдок! Ха! Почему я не могу оставить всё хорошим?
[последние титры]
Francine Smith Любой мужчина, который когда-либо достигал чего-то великого, просто пытался доказать, что он лучше какого-то кусочка #$$@, который не хотел ему ничего давать.
Роджер инопланетянин Давайте изменим эту страну. Давайте сделаем всё снова.
Оператор Никто не исключён больше, чем оператор.
Klaus Говорят, если играть в это задом наперед, можно услышать голос мертвого ребёночка!
Hayley Smith Ого. Подожди, а как играть в Монополию задом наперед?
Steve Smith Ты утилизируешь своего Чаризарда!
Ice T Школа-интернат — это тупость!
Steve Smith [Воспоминания о итальянском детстве, которого у него не было] Что за чёрт в этом соусе для пасты?
Стив Смит Вы странные, а не убийцы!
Рука и Нестор Скоро мы будем теми и другими!
Stan Smith Ну и что? Мы стреляем друг в друга, так мы и общаемся в этой семье.
Avery Bullock Сумасшедшая грудь!
Francine Smith Я как женщина, которая выходит замуж за своего насильника.
Bully Ну, ну, если это не Стив Смит!
Steve Smith Да не на***и в штаны или что-то в этом роде.
Bully Как бы не так! Мои антидепрессанты делают это абсолютно невозможным!
Stan Smith [замысловатый план побега] Смотрите на меня! У меня задница сына в окне, член пришельца в баке, а впереди только открытая дорога!
[Автозаправка]
Stan Smith А вот и Бог с вишенкой на торте, давайте отпразднуем!
Stan Smith Доктор — это просто неудавшийся стоматолог.
Klaus Фейсбук — это сайт, куда люди идут, как только закончат с свой #н.#к.#.
Роджер инопланетянин Ты сопротивляешься моим урокам! Теперь мне нужно уснуть и мечтать о том, как я разделываю Ти-Рекса вместе с моим другом детства, Жан-Батистом.
Francine Smith Может, тебе стоит попить цинк, знаешь, для памяти. А то ты забыла, как достать эрекцию.
Роджер Инопланетянин Что за хрень - Хаффлпафф?
Steve Smith Главная причина смерти в Канаде — доброжелательность.
Ангельская Леди Адвокат Мы не согласны!
Стен Смит Это всё?
Хейли Смит Джефф любит пересматривать один и тот же фильм снова и снова. Поэтому мы смотрим 'Землю до начала времен: Тайна Сионского камня'.
Джефф Фишер Она должна объяснять мне многое, но я только начинаю понимать, что драконы не могут говорить.
Хейли Смит Динозавры!
Джефф Фишер [подмигивая] Диносмерки.
Джефф Фишер Спасибо, что позволил мне заказать лосося!
[Сразу выплёвывает лосося в салфетку Хейли]
Секретный агент У меня есть стихотворение! Орландо прекрасен, Орландо великолепен! Пожалуйста, купите один из моих Аллигаторов...?
Stan Smith Позволь мне попробовать! Эг-гм! Франсин, твои волосы как... макароны!
Hayley Smith Бритта, отфильтрованная вода и теперь большой сыр? Ты, похоже, всё предусмотрила!
Crowd 1 О боже! Галлахер сам себя раскрошил!
Crowd 2 Последний акт гения!
Steve Smith Я голоден в своем отчаянии! Где же Кан?
Джефф Фишер Ты оставил меня с Клаусом, ты коварный у***к!
Avery Bullock Вот что я получаю за то, что читаю крышки от Наппл перед сном! Теперь пусть кто-то другой скажет что-то.
Роджер Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, мне это нравится! Я освобождаю свой график и буду следовать за этим весь день.
Klaus Если тебе отрубят голову, пытайся моргать как можно дольше. У меня есть теория, которую нужно проверить...
Steve Smith Чёрт возьми, Клаус, как ты можешь быть таким ужасным?
Klaus Я немец! Это наша фишка.
Stan Smith Ты же знаешь, что я читаю только книги, которые уже читал!
Роджер Инопланетянин Чё как, мои нигеры?
Stan Smith [Sexpun T'come] Я иду в сокобар. Тебе не понравится, там не про воспоминания о детских травмах, а всё позитивно и про сок.
Роджер Пришелец Зачем ты мне это говоришь?
Доктор Потому что я Доктор! Я только о деньгах, деньгах, деньгах, деньгах, деньгах!
[джазовые руки]
Доктор Деньги!
Роджер Инопланетянин Танец светящихся палочек! Дэйв, смотри на меня! Наши годы исследований наконец-то окупились!
Stan Smith Вперёд, Станимал!
Парень [разорваны двумя расходящимися эскалаторами магазина]
Доктор Не волнуйся, я смогу сделать из тебя монстра! Билли?
Klaus Не дури, Стив! Даже у науки есть свои пределы. Я просто перенёс все ваши сознания в своё тело, чтобы вы знали, каково это — быть мной!
Фрэнсин Смит ЧЁРТ ПОБЕРИ ТЕБЯ, КОКОНАТ!
Стан Смит Это вообще ещё стоит того? Ужас? Разрушённые жизни?
Роджер, инопланетянин Мы все помним, как счастливо эта женщина выглядела, когда пила из этого кокосового ореха, не так ли? Значит, нам придётся мыслить нестандартно.
Мадлен Карпальный Туннель Помни, эти книги только для позы! Умная девушка — одинокая девушка...
Рожер, пришелец Стан, ты пытаешься убить себя или возбудить себя?
Участник команды Утреннего Мимозы Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя уверенность среднего класса с любящими родителями?
Francine Smith Я пойду в Сиуорлд и дам дельфину в морду.
Роджер Инопланетянин Я брат-близнец доктора Пингвина по браку, доктор Задница.
Роджер Инопланетянин Хватит! Сейчас я хочу отдохнуть, пока на моем Samsung Galaxy 9 Plus орёт хардкорный Порн.
Роджер Пришелец Я не могу умереть! Не раньше, чем Шатнер!
Stan Smith Джеф, почему ты открываешь рот только для того, чтобы срать на мои мечты?
Учитель Печально быть тобой, парень!
Роджер, инопланетянин Так ты вроде как охранник в психушке, но с совестью? Ты пытаешься помочь нам сбежать или что?
Jeff Fischer Давай просто вернёмся домой и займёмся братскими делами. Как ждать, когда наши родители умрут, а потом ссориться из-за их денег.
Henderson Никто не ненавидел быть папой больше, чем Джек.
Дополнительные голоса Побочные эффекты от крэка включают «платишь за это»...
Регинальд Джефф, ты пахнешь дешевыми косяками и яблочным пюре!
Stan Smith Это отвратительно, здесь прям больничные объемы крови и рвоты. Где голливудский гламур?
Роджер Инопланетянин Руж может заставить парня делать безумные вещи, Стив.
Роджер Инопланетянин Кто вообще слышал... о грустном клоуне?
Гей-сосед Моя мама сбежала ещё до моего рождения.
Стан Смит Как... как она это сделала?
Стэн Смит Понять мир — значит контролировать его!
Klaus Прощай, жестокий мир!
Роджер Ты собираешься помочь Хейли выбраться из этого культа?
Фрэнсин Смит Нет, она должна выбраться сама, потому что...
Роджер Доброе пренебрежение!
Steve Smith Любовь побеждает ВСЕ!
Роджер - инопланетянин Бог - это Он, и Он белый.
Роджер Инопланетянин [Тумесцентный] Что ж, ловко ты так подфлипнул!
[Падаёт в обморок]
Роджер Инопланетянин Шоу света!
[Танцует]
Роджер Инопланетянин Я глотнул таблетки в Ибеееез-АРГХ!
[Режет голову на охранном лазере]
Роджер Инопланетянин Стан! Смотри!
Klaus Эй, сейчас 1 час дня!
[Играй в русскую рулетку и проигрывай]
Klaus Хорошо!
[пистолету]
Klaus Увидимся завтра!
Klaus Я сделаю это! Я кровь из HTML!
Klaus Я СТАРАЛСЯ ТАК СИЛЬНО, И ДОБРАЛСЯ ТАК ДАЛЕКО! НО В ИТОГЕ ЭТО НИЧЕГО НЕ СТОИТ!
Stan Smith [Плача в своём номере, не может решить, какие носки надеть]
Klaus Почему бы тебе не сходить в Учебный центр? Ты скажи им, чему хочешь научиться, они найдут это в Интернете, а потом научат тебя!
Stan Smith [Жалкая отговорка] Знаешь, как ты никогда не узнал, что такое лакросс? Вот это и есть! Это лакросс!
Klaus Этой ночью я должен помочь Юргену ловить Слендермена.
Роджер Инопланетянин [Смеагол] Мы проведем их через тоннель к Уджендербергеру! Они входят, но не выходят!
Роджер Инопланетянин Ты, н#рц#стский морж, ублюдок!
Стёпка Смит [Нажимает на кошку пять раз подряд]
Stan Smith Сын, каждый день с тобой — это удар по яйцам.
Реджиналд Коала У тебя есть мама, и ты всё это сказал? Я позвоню твоей маме и расскажу ей, что ты сказал!
Эйвери Буллок Не делай этого!
Steve Smith [Школа-интернат] Я заведу здесь дружбу на всю жизнь. Я буду читать Платона и Гомера...
Steve Smith Шведы делают всё звучащим красиво!
Barry Robinson Прочитай это письмо от моего доктора!
Sllort Без серьёзных изменений в образе жизни ты не доживёшь до следующего дня рождения, и я не пролью ни слёзинки!
Klaus Зену, до встречи!
Стив Смит Не могу поверить, что я умру девственником!
Фрэнсин Смит О, миленький, всё равно шанс на это был 70-80%.
Barry Robinson [напуганный ночью, человек в маске Гимпа бродит вокруг] Фух! Это всего лишь папа.
Стан Смит Стив, почему ты делаешь так сложно любить тебя?
Snot Моя мама говорит, что мой папа очень разочарован мной, смотря с небес, но мне нравится думать, что он очень разочарован мной, глядя с ада.
Роджер Инопланетянин Я тоже гипохондрик. Мой врач говорит, что именно это меня и убьёт.
Роджер Инопланетянин [Доктор Пингвин] Тебе стоит завалить себя.
Голливудский парень Вы это называете Сублаймом? Это скорее набросок под названием "Квантовое изнасилование"!
Стив Смит Да просто представь! Скотт Бакила попадает в тюрьму и целый час объясняет сюжет "Шага в времени" своему сокамернику, а тот не понимает! Ах-ха-ха-ха-ха!
Stan Smith Медведь Фоззи был шахом Ирана пять лет.
Снот Меня называли разными ужасными вещами в жизни, но никогда не Хаффлпафом!
Стив Смит Я знаю, ты прям настоящий Когтевран.
Доктор Извини, ты умрёшь через 24 часа.
Хоккейная девочка [умерла мгновенно]
Доктор Ну, это было в пределах 24 часов, так что я всё равно Неплохой Доктор!
Хейли Смит Ты чудесный брат, и...
Стив Смит Скажи это!
Хейли Смит И однажды ты сможешь уговорить старого друга по школе на секс из жалости, хоть раз.
Стив Смит О, да!
Роджер Инопланетянин Это самый разговорчивый изнасилование на свете!
Steve Smith Я не голый сом!
Фрэнсин Смит Я просто хочу увидеть, как мы выглядим.
Stan Smith Я тебе говорю, в те времена я был ближе к Богу, на полном лёгком кошельке и здоровее, чем когда-либо в своей жизни.
Francine Smith О, пожалуйста, я же навещала тебя на работе! Ты только и делаешь, что гуглишь людей, с которыми учился в колледже.
Джефф Фишер Пожалуйста, не снимай шкуру с моей жены, чувак. Я её люблю.
Steve Smith ОН СВИНЬИ! ОН СВИНЬИ! ЭТО НЕ СКОРАЯ, ЭТО ГАМБУРГЕР!
Хейли Смит Ты большой Дурень. Не могу дождаться, когда у нас родится ваш большой Дурной Ребёнок!
Джефф Фишер Я тоже не могу дождаться, когда у нас будет Малышка, Малыш!
Steve Smith Я не хочу умереть от гориллового секса!
Steve Smith У меня так много похоти, которую надо отдать!
Steve Smith Ты для меня как Бен Кеноби для Люка Скайуокера!
Roger the Alien Я дам тебе десять секунд, чтобы убрать это говно отсюда, где ему и место!
Stan Smith Ой! Чуть не мастурбировал тут...
Контролер В этом городе много дверей в форме младенца.
Случайный Дедушка Что это, Бугабу?
Роджер Инопланетянин Расслабься, Папа, я просто блеклая память о девочке, которую ты поцеловал в день празднования VJ, блуждающая в поисках трискетов...
Призрачные Перцы, Девушка Лисица [монотонно] Я скажу, в чем твоя проблема. У тебя завышенные ожидания, и ты думаешь, что что-то имеет значение. Но ничего не имеет значения. Даже любовь. Её не существует.
Стив Смит Я просто не хочу быть одним из тех неудачников, которые живут с родителями во взрослом возрасте!
Хейли Смит Эй!
Призрачный Перец, Девушка Лисичка Лучше узнать сейчас. Некоторые так и не узнают!
Директор Льюис Некоторым детям просто не удаются тесты!
Principal Lewis Ты не получаешь такой трофей, если не снялся в 70 фильмах для взрослых за два месяца!
Stan Smith Знаешь, что мне нравится в сексе? Вот эта часть в конце! Это безумное чувство...
Роджер инопланетянин Снова снился Париж прошлой ночью...
Роджер Инопланетянин Уверен, я просил Пекановые печенья...
Роджер-Инопланетянин [Мегафон] Вы умираете! Ваши родители и врачи вам врут!
Stan Smith [Передает лысой старушке в мешке для трупов в ЦРУ вместо Рокки] Видишь, как это имитирует наш язык!
Steve Smith Я просто спущусь в подвал с этим парнем, который не прошёл психологический тест на полицейского.
Klaus Ах, по этому поводу телеканал сказал, что Стан должен усвоить урок. Это очень разочаровывает.
Francine Smith Похоже, дело начинает принимать слишком острую форму.
Avery Bullock Русские опять что-то замышляют!
Ковбой [Ярмарка вакансий] Я увлекся ковбойством, потому что это мужественно. Парадоксально, но давление от седла на лошади разрушило мои яйца и член!
Кондитер Меня так достала Канди. Иногда я спускаюсь ночью вниз и ем ложками соль. Я больше не люблю свою жену.
Снот Лонстайн Из-за Канди?
Кондитер [Смотрит вниз] Да.
Роджер-Пришелец Мне нужно продать много крема, чтобы выполнить квартальные планы.
Hercules Мужчина, он хочет барашка!
Роджер-Инопланетянин [Толстая, чернокожая женщина] О, я знаю, ты не только что не велел мне замолчать!
Роджер Инопланетянин У меня тут большие дела!
Klaus О, вы собираетесь жить вместе целый год, сначала? Собираетесь завести маленькую собачку для практики? Умри, Чарли! Твоя жизнь прожита миллион раз...
Klaus Позже мы заставим Юргена взломать их. Я ничего не понимаю в компьютерах.
Stan Smith Как он может не заботиться? Как он может игнорировать свою удивительную, одарённую дочь?
Роджер Инопланетянин Бусы — это всё!
Steve Smith Почему мы должны были вести этот разговор в Бургер Кинге?
Stan Smith Потому что экономика телевидения изменилась. Делай как хочешь!
Klaus Ах! Ты только что пропустил самый смешной шутку эпизода.
Stan Smith Конечно, на него никто не рассчитывает, но на него никто не рассчитывает!
Stan Smith Ты не видел эту девочку? Я чуть не испортил ей летние каникулы!
Strip Club Owner Я испортил летние каникулы многим девочкам в ''Нам, привозил их сюда, и теперь они абсолютно голые!
Stan Smith Вы, сэр, патриот, и я вас салютую!
Роджер-инопланетянин Давайте просто решим чувствовать себя уверенно.
Steve Smith Я чувствительный! Это желаемое качество в некоторых культурах!
Stan Smith В Франции, может быть, о боже, езжай во Францию!
Steve Smith Какой хулиган! Я бы нарядился девочкой, соблазнил его, а потом сказал: "Ха! Ты только что переспал с мальчиком, который тебя ненавидит!"
Roger the Alien Давай оставим это между нами и теми психотерапевтами, которые не смогут тебе помочь...
Роджер Инопланетянин Ты мне должен трусы!
Роджер Инопланетянин Он покончил с собой! Он посмотрел хороший фильм на Каннском фестивале, а потом просто ушёл в лес...
Роджер Инопланетянин Я отвёз Филлис Диллер на её первые три аборта. Должно быть, ей очень жаль, что она так и не получила права...
Stan Smith У сыновей сложные отношения с матерями, особенно когда они такие привлекательные, как моя мама!
Клаус Извини, Стэн. Похоже, это не было у меня на горизонте!
Steve Smith С учётом всех этих заболеваний, сворачивающих Ушко, нельзя быть слишком осторожным...
Steve Smith Всегда всё сходится для плохишей...
Stan Smith О, боже! Это Гей-Звонок, да? Я давно этого боялся!
Principal Lewis Нет, ничего подобного.
Stan Smith А, Джексон? Антидот!
Клаус Станиславский сказал, что актёрство — это величайшая ложь!
Роджер-Инопланетянин [Швыряет аквариум Клауса в стену]
Avery Bullock Чарли, Чарли, Чарли, Чарли, Чарли, Чарли... ты это записываешь?
Стен Смит Тебе нравятся проститутки, Барри?
Klaus Он был шариком!
Роджер Инопланетянин [Знак] Съемка в процессе. Не спасайте кричащих актеров.
Steve Smith Ты знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как я видел женщину?
Klaus ...У тебя красивая улыбка.
Нарратор Американский папаша! Вспоминает Готье...
Steve Smith Какие-то парни вломились, и они собираются взорвать школу!
Principal Lewis Пусть делают! На#$ это место...
Террорист 1 Ты что, что-то слышал?
Террорист 2 Что бизнес по химчистке тебя сожрёт, если у тебя не будет правильного наставника?
Роджер Инопланетянин Погружайся!
Роджер Инопланетянин Ах, неважно, у меня КОВИД.
Steve Smith Не могу поверить, что моя Судьба в твоих **у**б#ичных руках!
Stan Smith Мы шесть Негирафов, ищем место, где поесть.
Steve Smith [Бесконечный джазовый скэттинг под наркотиками]
Toshi Yoshida Я убивал как ради мести, так и ради удовольствия.
Стив Смит Если хотите разрушить школу, просто оставьте этого человека в ответственных
Printer Свяжись с доктором Вайсманом. Скажи ему, что мне нужен менее прямоугольный ч#г, чтобы Франсин смогла меня полюбить...
Ревивалист Как там, так и здесь!
[Что-то, что мог бы сказать оккультист...]
Хейли Смит Ах! Здесь призрак решает судоку!
Клаус Это моя новая девушка.
Хейли Смит Как?
Клаус Любовь — это загадка. Я только что объяснял это этим глупцам.
Роджер Инопланетянин Ух ты, ты действительно не тяп-ляп делаешь в Кливотере!
Роджер инопланетянин [Сильно пьяный, в светящейся рождественской футболке] О, боже, я вижу свой Хартлайт!
Стив Смит О, я думаю, это еще не последний раз, когда мы его видим!
[Кадры с Продавцом кюлотов, наколовшимся героина, падающим из своего вагончика в реку]
Роджер, инопланетянин Не говори ничего плохого о моем теле.
Роджер Инопланетянин Это установлено!
Роджер Инопланетянин [Перечисляя преимущества какого-то плана] Фермеры станут щедрыми!
Стив Смит Я не согласен с твоими методами!
Steve Smith Когда вы уже поймёте, что роботы — это эротично?
Джефф Фишер Клаус, мой хороший человек!
Клаус Джефф, мой благородный сэр!
Klaus Заниматься любовью с призраком — это как трахаться с прекрасным туманом.
Jeff Fischer Это хорошо?
Klaus О, да!
Klaus Я думаю, наши песни должны быть мрачнее, более жуткими.
Jeff Fischer Ты думаешь, наши песни должны быть более жуткими?
Klaus Да!
Jeff Fischer И это твоя идея?
Klaus [Ушёл в себя]
Jeff Fischer Клаус!
Klaus Извини, иногда она захватывает мой мозг и показывает мне смешные видения!
Джефф Фишер [Гигантские розовые усы]
Роджер, инопланетянин Куда бы ни шёл Гребешок, туда же идёт и Призрак! Укради Гребешок — и ты украдёшь Призрака! Это единственный способ их разлучить...
Jeff Fischer Мой хороший человек! Не желаете провести приятный день?
Klaus Извини, Джефф, я слишком подавлен из-за потери любви всей своей жизни.
Wraith Я не знаю, чего хочу.
Jeff Fischer Я возьму салмон!
Stan Smith Правильно произносится...
Jeff Fischer Я ГОВОРЮ САЛМОН, И Я ХОЧУ ЕГО!
Клаус Растяжечка? Пирамидальная схема?
Джефф Фишер Нет, многоуровневая схема маркетинга!
Klaus Ладно, так что, бросаем кубики для Dungeons and Dragons, смотрим соответствующий стих из Библии... Как только услышите звук трубы... Авессалом царствует в Хевроне... Всё, я в деле!
Jeff Fischer Могу я тоже стать вице-президентом?
[Вице-президент, а не электронные голосовые явления]
Francine Smith Это было бы непотизмом, а это просто плохая реклама.
Stan Smith Ода Франсин. На гондоле... Ты будоражишь меня так, как я сам себя не могу будоражить... Ох, я не могу это закончить!
Printer Никогда не приходите на чернильную битву с ножом! Это глупо, дайте мне пистолет...
Джефф Фишер Дорогая, ты в порядке? Ты рычишь больше, чем обычно...
Роджер - инопланетянин Я Руб Руб Таккингтон, и— О боже, я никогда не произносил это имя вслух, ненавижу его!
Хейли Смит Сработало! Спасибо, доктор Пингвин!
[Выбегает]
Роджер Инопланетянин Доктор Пингвин, отличное имя! А теперь снова... Руб Руб...
Хейли Смит Я отправила тебя в картину! Почему ты Корова?
Корова В картине была Корова!
Klaus Денуда! Денуда! Мне нужно кое-что тебе сказать, Денуда!
Denuda Что?
Klaus Эм... Привет!
Francine Smith Тебе не обязательно идти в колледж! Ты просто можешь купить толстовки...
Клаус Разве это не немного аморально?
Фрэнсин Смит Немного, что делает это допустимым!
Хейли Смит Целься в дыню! Целься в дыню!
Джефф Фишер Я целься! Я целься!
Стив Смит Извините, вы не видели рыбу с супергорячей блондинкой?
Толпа 1 Тсс!
Klaus Тяжела голова, носившая корону.
The Sizzle Теперь мы позвоним всем мужикам, которые пропали из её жизни за эти годы!
Stan Smith Я хочу, чтобы ты увидел, каково это, когда мужчина на пике покупает фасоль в томатном соусе!
Роджер Инопланетянин Я заплатил за это нереальные деньги!
Роджер Инопланетянин Аргх, это попало в ту крошечную яму!
Клаус Я знаю, я думал, оно попадёт в ту
[другое]
Клаус одну.
Stan Smith Я могу превратить свой Пик в Месу!
Francine Smith Твой мозг полон пауков! Нам пришлось покинуть корабль!
Francine Smith Я всегда хотела остаться в летописях истории.
Хейли Смит Играя, ты веришь!
Стан Смит А верить правде - проще простого!
Stan Smith У нас творческий кризис!
Сосед Это дом трезвости, тебе стоит попробовать.
Klaus Мне нравится представлять три сферы, плавающие в сложной орбите, пока я не теряю связь со своим телом.
Francine Smith [В группе шесть Колибри]
Klaus Я так близок к тому, чтобы стать МИСТЕРОМ САМОГО БОГАТОГО СОБАКИ!
Грета Бабблвотер, Наследница, Безумная любительница обуви [Смешное имя, но не Роджер] Чаша превосходит метафизический порядок. Поздравляю!
Фрэнсин Смит Клаус, я собираюсь спать следующие 36 часов, меня не трогать.
Francine Smith Мне кажется, я попала в Зону Сумрака.
The Sizzle Правильно: "Зона Сумрака".
Francine Smith Зона Сумрака?
The Sizzle Зона Сумрака.
Francine Smith Зона Сумрака?
The Sizzle Зона Сумрака, сделай, но не слишком сильно.
Francine Smith [Любительское лепление из глины привело её в психиатрическую больницу]
Stan Smith Запиши это как идею для следующего сезона. Я не боюсь говорить правду!
Klaus Не так уж много забавных стоматологов.
Роджер Инопланетянин Долгие years сценарного телевидения царствуй вечно!
Разъярённый китаец Ты испортил мне зеркало...
Стан Смит Эммм...
Разъярённый китаец Я испортил твоё зеркало...
[Портит зеркало Стана...]
Разъярённый китаец УРАВНЕНИЕ... восстановлено...
[... и вся конструкция летит со скалы]
Разъярённый китаец Ах. Это не было моей целью! Пока!
Гей-сосед Троянская лягушка? Я должен был это понять!
Steve Smith Ты не можешь рифмовать «синий» с «выдул»!
Klaus Они разные «синие»!
Клаус Этот детский аспирин тоже защищен от финансовых рисков!
Фрэнсин Смит Стан сказал, что Брок стал саентологом и вырезал из своей жизни всех угнетающих людей.
Stan Smith Ты залез в меня без моего разрешения! На таких людей есть слово: Паразит!
Стэн Смит Теперь уменьши меня и введи внутрь меня!
Стэн Смит Тони! Мой друг, который всегда со мной, о逆опа# В#р#! Спасибо, что нашёл время сделать это в полнолуние!
Тони Фримен! Нам как раз не помешал бы проникновенный разговор накачки мотивации!
Морган Фримен [Ест сэндвич, пока корабль осаждён паукообразными мозгами]
Jeff Fischer Слышал, что сурикаты — это не просто суровые коты.
Роджер инопланетянин Я вижу, как твои глаза поднимаются к моей лысой голове!
Hayley Smith Я скажу что-то вслух, чтобы понять, насколько это безумно звучит.
Директор Луис Мы используем эти повязки, которые превращают твою жопу в Чёрную дыру, переносящую тебя через космос!
Стив Смит Как теоризировал Карл Саган...
Principal Lewis Во всех вселенных, где Принцесса Диана всё ещё жива, все её ненавидят.
Steve Smith Чашка, чашка, чашка, чашка, чашка, чашка!
Шагги Это я!
Хейли Смит Что за шум там сзади?
Клаус Это звук того, что мы уникальные многогранные личности!
Avery Bullock Зоинксы! Отдел зороастрийцев, оккультизма, межразмерных и иррациональных существ! Это, по сути, Отряд Монстров...
Steve Smith Потому что практика делает Уэллингтона идеальным Уэллингтоном!
Социальный работник Что может быть полезнее, чем постоянно улыбаться, независимо от обстоятельств?
Хоббит Все мы вставляем!
Stan Smith Я же говорил, что мы были достаточно пьяны!
Steve Smith А что если мой п#нис странный?
Snot Уверен, у тебя замечательный п#нис.
Snot Мужик должен делать то, что мужик должен делать!
Стан Смит Монополия?
Клаус О, ЧЁРТ, ДА!
Stan Smith Некоторые вещи не касаются мужа.
Роджер Инопланетянин То, что когда-то было покер-фейсом, теперь стало лицом смерти.
Фрэнсин Смит Мы были Мега-Дочка-Мама-Очаровательные!
Stan Smith Моя рыбка 58 и немецкий мужик!
Дед Мороз Куда девается писюн?
Стан Смит Куда, ЧЁРТ ПОБЕРИ, девается писюн!
Роджер-Инопланетянин Мы даже из дома не вышли, а у меня уже жжёт в бедрах!
Klaus Нам нужно отправиться на Северный Полюс и спасти или отомстить этим ублюдкам! Поехали!
Stan Smith На работе никто не заметит, мой босс опять накачался!
Роджер-Иностранец Я просто хочу выйти оттуда с Юлием целым и кошельком из шкуры животного, к которому у меня нет эмоциональной привязанности.
Роджер Инопланетянин Не лучше ли умереть с Юлием, чем никогда не встретить его?
Хейли Смит Немецкая Википедия, или ВИКАПЕДИЯ...
Jeff Fischer Я могу сделать Италию, а могу и Джеффа!
Klaus Почему бы нам не снять несколько эпизодов о правильной чистке задницы?
Stan Smith Ты сможешь! Я, этот глупый червяк, верю в тебя!
Francine Smith И вот как ты стал рыбой?
Klaus Нет, вот как я стал травмированным!
[Становление рыбою не травмирует?]
Francine Smith Какой сложный и захватывающий экосистемой обладает этот город!
Memphis Stormfront Ты в порядке?
Steve Smith Просто немного черной жижи.
Memphis Stormfront БАТАЗАЛОН, БЕЗИМЕННЫЙ!
Фрэнсин Смит Что это, шутка?
Гронч След Девственность — это круто!
Роджер Инопланетянин Хм, кажется, я всю свою зелёную шерсть об***ался...
Stan Smith Я немного лучше достану Ветчину, сейчас.
Роджер Пришелец Фламбанс?
Роджер Инопланетянин Этот чёртов медведь меня зажарил! Хотел бы я сейчас не быть здесь! Хотел бы я быть в ресторане!
Stan Smith Пять слоёв шерсти и масляной ткани окружали его!
Роджер Инопланетянин Снова про кремний!
Stan Smith Никак мой единственный сын не пойдет в центр города!
Роджер, пришелец Не могу поверить, что люди спрашивают меня, зачем я это делаю! Ба-да даааа! Ба-да даааа! Ба-да дааа! Ба-да ба-да ба-да! Ба-да да-да да-да да!
Джеф Фишер Я без шляпы!
Jeff Fischer Единственное, что отделяет нас от животных, это наши шляпы!
Jeff Fischer Я не Пух Абромарл.
Francine Smith Это была Хэйли, Джеффу нужна наша помощь.
Steve Smith Это про шляпу?
Klaus Чёрт подери, так и есть! Поехали!
Психиатр [съеден гигантским муравьём]
Психотерапевт [голова снесена гранатой]
Роджер Инопланетянин Я скучаю по своему братику! Я собирался научить его многому!
Роджер, инопланетянин Я хочу玩玩具 вертолет, который сломается в первый же раз, когда я с ним поиграю!
Steve Smith Я единственный ребёнок, и теперь ты должен давать мне всё, что я хочу, потому что я — всё, что у тебя есть!
Al Tuttle Настоящий живой человек! Я не говорил вслух уже несколько дней!
Хейли Смит Это всё моя вина. Я баловала этого мерзавца.
Психиатр [разорванный на куски, мясо разлетается повсюду]
Флермит Мы не термиты, мы Флермиты!
[Смятый]
Случайный дедушка Хочешь почувствовать себя старым? Я тот самый ребенок из 'ШестогоSense'!
Stan Smith Я забыл измерить огурец. Моя единственная ошибка.
Хейли Смит Привет, я Стив Смит. Никогда не целовал девушку, вероятно, и не буду. Я здесь, чтобы сдать тест?
Francine Smith Смотри, что ты натворила!
Billy Теперь у меня есть мама, которая будет меня купать!
Рожер-Инопланетянин Я буду сидеть здесь и смотреть на озеро, думая о том, как я чуть не убил младенца.
Фраулайн Я собираюсь закинуть тебя в подвал к британским туристкам!
Роджер пришелец О боже! Они такие #####!
Angelic Lady Lawyer Ужин? Ха! Я все еще разбираюсь с банкой соуса, которую стырила с офисного potluck. Я не умею жить хорошо...
Дух Рождества Прошлого [Стан сбежал] Надо было жениться на Чаде...
Avery Bullock Почему у тебя здесь вилка?
Stan Smith Это не красивая история, сэр.
Avery Bullock Снято!
Stan Smith Ты знаешь, когда я счастлив? Примерно пять секунд утром, пока не вспомню, кто я.
Barry Robinson Вот почему мой папа не пошёл на похороны своего папы, и почему я не пойду на похороны своего papa.
Stan Smith Мир без детей? Будущие поколения будут нам спасибо!
Хидэки А это Треугольная Комната!
Стан Смит Но у вас есть Треугольная Комната! Почему бы вам не положить свои Треугольники туда?
Хидэки Стан, ты срал или шпионите?
Доктор Лиззи Мне не следует вмешиваться в человеческий разум, я его не понимаю!
Хейли Смит Духи Гайи, направьте мой банан правильно и точно!
Роджер Инопланетянин Ребята, пойдёмте закрашивать город! И всё такое х#й!
Роджер Инопланетянин После меня хоть потоп!
Stan Smith Когда я вступал в ЦРУ, я знал, на что иду: мы сделали ошибку, мы её скрыли.
Klaus Здесь никто не святой!
Francine Smith Позволь рассказать тебе секрет. Я носила этот кирпич в своей сумочке, чтобы чувствовать себя богатой. Боже, у меня ничего нет...
[свивается, начинает качаться взад-вперед]
Папа Грега Ты это любишь только на 50%, фея! А я на 100%!
Klaus Я притворяюсь комментарием к DVD «Жизни». Это занятие, пока я жду своей смерти от финной гнили.
Stan Smith Кормите курицу!
Roger the Alien Говорили, что я никогда не буду хорош для телевидения! Как вам сейчас?
[пауза]
Roger the Alien Вам никогда не угодишь!
Klaus Стены моего ануса милее этого панды!
Stan Smith Знаешь, какая часть моего дня самая лучшая? Те пять секунд, после того как я просыпаюсь, до того, как вспомню, кто я.
Klaus Вот твоя карманные деньги: пять пузырьков. Ну что за хр#нь. Шесть пузырьков! Не говори матери!
Steve Smith Я собираюсь в город и попробую понять, как Пиано Магазин продолжает существовать.
Klaus Во Франции это называется "La Petit Mort" или Маленькая Смерть. Это пришло с 16 века, когда только карлики могли испытывать оргазмы. Это правда! Читайте Библию.
Steve Smith Ты звучишь умно, как Хью Грант, киноактер, но на самом деле ты тупой, как Хью Грант, человек!
Stan Smith Боль - это 100 парней Тиффани!
ЗолофтовыйBlob Кто вообще захочет в#бать меня?
[стреляет в себя]
Фрэнсин Смит Золофтовый Blob! Нет!
Paul Rudd [Реклама] Я не лжец! Я актёр...
Stan Smith Ты видел «Помни»? Во второй раз не так интересно...
Steve Smith Мы парни из сарая, и мы готовы НА ВСЁ ради друг друга!
Jeff Fischer Слышишь, как умирают твои клеточки мозга?
Корова Что за дело с Реджинальдом?
[Он был набит и продан на распродаже как Teddy Bear]
Рожер Инопланетянин Сыр и вода от Бритты? Вы что,
[Мёртв]
Рожер Инопланетянин королеву распускали?
Дурманящая Сова Ху-ху!
Джефф Фишер [к Эйвери] Скажи им, мистер Попа!
Толпа 1 Это говорящая рыба?
Flermite Это за убийство моего мужа! То есть, Флузака!
Klaus НИКГДА НЕ ЛЮБИ Б#ДЬ, СТИВ! НИКГДА! Уххх! Ба-бам...
Роджер В эпоху шимпанзе я был обезьяной!
Стан Смит Что?
Рождер Инопланетянин Может, брат, можно "Погнали, Рождер!"? Чёрт побери! Всё должно быть исключительно на саморазогреве и прочее...
Stan Smith Нам нужно поговорить о точке зрения. Каждый злодей — герой своего собственного японского #банана #тостера.
Stan Smith Никто не нуждается в помощи Америки, пока не станет в ней нуждаться!
Роджер-Инопланетянин Ты украл моего Медведя!
Stan Smith Сынок, если ты когда-либо захочешь выбраться из этого болота геев, тебе нужно будет пообщаться с крутыми ребятами.
Francine Smith Вот твой кусочек, не забудь пожевать!
Collector Alien 1 Шум! Шум!
Collector Alien 2 Горошек и морковь! Горошек и морковь!
Роджер Инопланетянин Ты читал "Переломный момент"? Я нет. Может, это как раз к делу.
