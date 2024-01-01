Steve SmithПожалуй, пойду отдохну. А потом лягу спать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stan Smith[Джорджу Бушу-младшему] Это правда, что ты можешь заставить Тони Блэра сделать всё, что ты хочешь? Например, если ты скажешь, что он должен съесть жука, он съест его, даже если у него будет много лапок?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stan Smith[робко, к официанту] Эй, ты не мог бы убрать этот хлам и принести мне нормальный напиток, прежде чем я тебя пристрелю на глазах у всех этих пьяниц?
Steve SmithЧто-то, что я заметил, — это то, что реальная жизнь часто отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Роджер ИнопланетянинЗа рулём каждого такси сидит печальный, растерянный человек, который проиграл ставку, которую не понимал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KlausОн был моим единственным дядей, Стив! Вероятность того, что мои бабушка с дедушкой завалят еще одного дядю в наше время, довольно низка...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Francine SmithЯ снова это сделала. Я сказала что-то полезное и ушла дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор ЛьюисПодержу пари, это Сделала Хейли! По хиппи-причинам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stan Smith[Вломившись в рай] Мы мормоны! Мы родились мертвыми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Роджер Пришелец[Старая дама разбрасывает прах] Спасибо, Умар, спасибо, что показал мне, что я могу продолжать без тебя! Я знаю, что ты сделал с нашими детьми, ублюдок! Ха! Почему я не могу оставить всё хорошим?
[последние титры]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Francine SmithЛюбой мужчина, который когда-либо достигал чего-то великого, просто пытался доказать, что он лучше какого-то кусочка #$$@, который не хотел ему ничего давать.
КонтролерВ этом городе много дверей в форме младенца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Случайный ДедушкаЧто это, Бугабу?
Роджер ИнопланетянинРасслабься, Папа, я просто блеклая память о девочке, которую ты поцеловал в день празднования VJ, блуждающая в поисках трискетов...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Призрачные Перцы, Девушка Лисица[монотонно] Я скажу, в чем твоя проблема. У тебя завышенные ожидания, и ты думаешь, что что-то имеет значение. Но ничего не имеет значения. Даже любовь. Её не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стив СмитЯ просто не хочу быть одним из тех неудачников, которые живут с родителями во взрослом возрасте!
Хейли СмитЭй!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Призрачный Перец, Девушка ЛисичкаЛучше узнать сейчас. Некоторые так и не узнают!