Аллен против Фэрроу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Аллен против Фэрроу
Киноафиша Сериалы Аллен против Фэрроу Сезоны Сезон 1

Allen v. Farrow 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аллен против Фэрроу»

В 1 сезоне сериала «Аллен против Фэрроу» действие разворачивается вокруг скандальной истории, произошедшей между известнейшим кинематографистом Вуди Алленом и его экс-супругой. Известно, что женщина обвинила его в педофилии и сексуальных домогательствах в отношении их дочери Дилан. На тот момент девочке было всего восемь лет. В 2014 году девушка подтвердила слова своей матери, заявив, что неоднократно подвергалась насилию со стороны именитого отчима. Сам Вуди все обвинения отрицает. Он убежден, что Дилан действовала по указке своей матери Мии Фэрроу. Режиссер считает, что бывшая жена хочет отомстить ему из-за неудавшейся семейной жизни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Аллен против Фэрроу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2021
График выхода всех сериалов
