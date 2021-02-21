В 1 сезоне сериала «Аллен против Фэрроу» действие разворачивается вокруг скандальной истории, произошедшей между известнейшим кинематографистом Вуди Алленом и его экс-супругой. Известно, что женщина обвинила его в педофилии и сексуальных домогательствах в отношении их дочери Дилан. На тот момент девочке было всего восемь лет. В 2014 году девушка подтвердила слова своей матери, заявив, что неоднократно подвергалась насилию со стороны именитого отчима. Сам Вуди все обвинения отрицает. Он убежден, что Дилан действовала по указке своей матери Мии Фэрроу. Режиссер считает, что бывшая жена хочет отомстить ему из-за неудавшейся семейной жизни.