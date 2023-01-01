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Киноафиша Сериалы Альф Сезоны Сезон 1 Серия 17

Альф 1986 - 1990 17 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Альф»
Альф
Сезон 1 / Серия 1 22 сентября 1986
Незнакомцы в ночи
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 1986
В поисках Лаки
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 1986
Пенсильвания 6-5000
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 1986
Продолжая верить
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 1986
Только для твоих глаз
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 1986
Помоги мне, Ронда
Сезон 1 / Серия 7 10 ноября 1986
Разве это не делает мои карие глаза грустными?
Сезон 1 / Серия 8 17 ноября 1986
Прыжок
Сезон 1 / Серия 9 24 ноября 1986
Детка, ты можешь повести мою машину
Сезон 1 / Серия 10 1 декабря 1986
Снова в пути
Сезон 1 / Серия 11 8 декабря 1986
О, Таннербаум!
Сезон 1 / Серия 12 22 декабря 1986
Воссоединение матери и ребенка
Сезон 1 / Серия 13 12 января 1987
Немного мыла
Сезон 1 / Серия 14 19 января 1987
Я изменил свое поведение
Сезон 1 / Серия 15 2 февраля 1987
Попробуй вспомнить: часть 1
Сезон 1 / Серия 16 9 февраля 1987
Попробуй вспомнить: часть 2
Сезон 1 / Серия 17 9 февраля 1987
Пограничная песня
Сезон 1 / Серия 18 16 февраля 1987
Дикие штучки
Сезон 1 / Серия 19 2 марта 1987
Взгляд изнутри
Сезон 1 / Серия 20 16 марта 1987
Глядя в окно
Сезон 1 / Серия 21 23 марта 1987
Не так просто быть зеленым
Сезон 1 / Серия 22 30 марта 1987
Азартный игрок
Сезон 1 / Серия 23 6 апреля 1987
Ох уж эта наука
Сезон 1 / Серия 24 13 апреля 1987
Таракан
Сезон 1 / Серия 25 4 мая 1987
Полетай со мной
Сезон 1 / Серия 26 11 мая 1987
О чем cерия

В 1 сезоне 17 серии сериала «Альф» главный герой, по-прежнему считающий себя обычным человеком, решает вызвать к Таннерам сотрудников полиции. Все бы ничего, но правоохранители, скорее всего, заинтересуются странным мохнатым пришельцем...

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