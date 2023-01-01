В 1 сезоне 17 серии сериала «Альф» главный герой, по-прежнему считающий себя обычным человеком, решает вызвать к Таннерам сотрудников полиции. Все бы ничего, но правоохранители, скорее всего, заинтересуются странным мохнатым пришельцем...
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