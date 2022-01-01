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Альф
Сезоны
Альф (1986 - 1990), список сезонов
ALF
0+
Год выпуска
1986
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Альф»
Сезон 1 / Season 1
1986,
26 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1987,
26 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1988,
26 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1989,
24 эпизода
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