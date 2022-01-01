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Киноафиша Сериалы Альф Сезоны
Альф (1986 - 1990), список сезонов ALF 0+
Год выпуска 1986
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Альф»
Альф - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1986, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1987, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1988, 26 эпизодов
 
Альф - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1989, 24 эпизода
 
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