В 1 сезоне 13 серии сериала «Альф» в гости к семейству Таннер приезжает мать Кэйт — пожилая и довольно нервная женщина по имени Дороти. На это время Вилли отправляет пришельца в гараж, чтобы он случайно не довел его тещу до нервного срыва...
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