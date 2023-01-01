В 1 сезоне 13 серии сериала «Альф» в гости к семейству Таннер приезжает мать Кэйт — пожилая и довольно нервная женщина по имени Дороти. На это время Вилли отправляет пришельца в гараж, чтобы он случайно не довел его тещу до нервного срыва...