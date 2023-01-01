В 1 сезоне 14 серии сериала «Альф» мать Кэйт продолжает гостить в доме Таннеров. Насмотревшись ситкомов, пришелец решает написать сценарий для нового семейного шоу. Однако серия выходит в эфир с серьезными изменениями в скрипте пришельца.
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