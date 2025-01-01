ALF Я ненавижу мюзиклы. Вдруг все начинают петь.

Willie Отсюда и термин "мюзикл."

ALF Да, но разве тебе не будет мешать, если я вдруг начну петь: "Эй, Кейт, разве это не здорово? Эй, Уилли, ты выглядишь глупо. Эй -"

Willie Меня это раздражает.

ALF Так какой мюзикл ты собираешься посмотреть сегодня?