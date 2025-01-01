Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Альф Цитаты

Цитаты из сериала Альф

Willie Это пазл.
ALF Он сломан.
Willie В этом и дело, АЛФ. Ты должен собрать его.
ALF Почему? Я его не ломал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Некоторые люди так слепы от жажды денег, что это заставляет их терять свои ценности и делать вещи, которых не должны.
ALF Ну, это объясняет "Охотников за привидениями 2".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Справедливость не спит.
Kate А если я дам справедливости печенье?
ALF Справедливость подумает об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я ненавижу мюзиклы. Вдруг все начинают петь.
Willie Отсюда и термин "мюзикл."
ALF Да, но разве тебе не будет мешать, если я вдруг начну петь: "Эй, Кейт, разве это не здорово? Эй, Уилли, ты выглядишь глупо. Эй -"
Willie Меня это раздражает.
ALF Так какой мюзикл ты собираешься посмотреть сегодня?
Willie "Коты."
ALF Возьми меня, пожалуйста! А потом мы можем заглянуть за кулисы и съесть актеров!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brian У вас показывают Улицу Сезам?
ALF Нет, и честно говоря, я тоже этого не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛФ и Линн пытаются заставить родителей прекратить ссориться]
ALF Чтобы вернуть пару на Мелмаке, мы воссоздали бы самый счастливый момент их брака.
Lynn Интересно, какой был самый счастливый момент у мамы и папы.
ALF День, когда они встретили меня?
Lynn Думай еще.
ALF День после того, как они встретили меня.
Lynn Думай дальше.
ALF Не могу. У меня голова раскалывается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[фраза-уловка]
ALF Ха! Я просто убиваю себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уилли Ты не можешь голосовать, Альф, ты не гражданин.
Альф Я подам заявку на грин-карту.
Уилли Это только если ты хочешь работать.
Альф Не, спасибо.
[пауза]
Альф Знаю, я женюсь на Линн. Стану гражданином, проголосую, а потом избавлюсь от неё, как от горячей картошки.
Уилли Альф...
Альф Да, ей будет тяжело вначале. Она заплачет, выпьет чуть-чуть лишнего. Пойдёт к какому-то музыканту по имени Вакин.
Уилли Альф.
Альф Тебе понравится Вакин, он не любит свеклу.
Уилли Ни ты, ни Вакин не сможете жениться на моей дочери и вы не можете голосовать.
Альф Ладно. У меня нет голоса в правительстве, Вакин будет депортирован, и его заставят есть свеклу.
Уилли Сколько чашек кофе ты выпил?
Альф Сорок. А что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
АЛФ [АЛФ пытается загипнотизировать Лаки] Ты начинаешь засыпать. Ты... больше не кот. Ты - бублик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Как долго ты собираешься это продолжать?
ALF Ну, как сказал Поркy Пиг: "та-та-та-та-та, вот и всё, ребята." Кстати о Поркy, не чувствуется ли запах бекона?
Willie Нет.
ALF Ну, я бы хотел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Ставить людей во главе земли — это как позволить Эдди Мерфи стать режиссером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛЬФ только что сломал Уиллино коротковолновое радио]
Уилли Ты знаешь, сколько времени - *долгих-долгих*... У меня ушло десять лет, чтобы собрать эту штуку.
АЛЬФ Я рад видеть, что ты не потратил свою жизнь зря.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Не ломай этот пульт.
ALF Кейт, разве я когда-нибудь что-то ломал?
[Кейт смотрит на него]
ALF Ну, в последнее время?
[пауза]
ALF На этой неделе?
[пауза]
ALF Сегодня?
[пауза]
ALF С утра?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тревор Охмонек Эй, Уилли! Можем взять твои инструменты?
Уилли Конечно. Они в твоем гараже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Вернись в палатку.
ALF Там слишком опасно. Мне пришлось убить змею длиной в пятьдесят футов своим складным ножом.
Willie В нашем заднем дворе нет пятидесятифутовых водяных змей.
ALF Говорю же, она была ярко-зелёной и плевала водой. Тс Тс
[звук, как будто плевёт водой]
ALF .
Willie Это был мой новый садовый шланг.
ALF О, не удивительно, что он сосал из крана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Кейт, я когда-нибудь врал тебе?
Kate Да. Несколько раз.
ALF Я имел в виду сегодня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛФ заходит в спальню Таннеров]
ALF Вы одеты?
Willie Это имеет значение?
ALF Мне не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брайан Сегодня тебе придётся жевать с закрытым ртом, АЛЬФ.
АЛЬФ Ладно, но на моей планете это считается очень грубым. Люди думают, что ты что-то скрываешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF У меня был кузен. Красавчик Шамвей. Он жил на южной стороне Мелмака. В самом плохом месте планеты. Если ему не нравились твои туфли...
[указывает на Уилли, подражая звуку пулемёта]
ALF "так-та-та-та-та."
Willie Ты хочешь сказать, что он бы застрелил человека только потому, что ему не нравились его туфли?
ALF Нет. Он просто указал бы на тебя и сказал: "Так-та-та-та-та."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛЬФ сидит на кровати Уилли, когда в окно залезает вор.]
ALF [за кадром] И вот это случилось. *Он* вошёл в мою жизнь. Сначала я думал, что это Санта Клаус. Но потом до меня дошло, что Санта вряд ли пах бы дешёвым вином. К тому же, он начал заполнять свою сумку вещами, которые ему не принадлежат.
ALF Ты можешь принять немного конструктивной критики? То, что ты здесь делаешь, неправильно.
Burglar [осматривает АЛЬФА] Должно быть, это одна из тех говорящих кукол.
ALF О, правда? Никогда не видел, чтобы говорящая кукла рвала голосовые связки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейт отказывается оставить Эрика на ALF побыть нянькой]
ALF Но почему, почему?
Kate Почему? Потому что ты безответственный. Ты разнес гостиную, взорвал кухню, обклеил душ обоями...
ALF Это был риторический вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я не хочу быть сиротой. Я видел "Энни." Сироты вынуждены есть қруп и танцевать с швабрами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF [АЛФ чуть не убивает Уилли телевизором] Уилли, это была случайность!
Willie Случайность? Случайность? Ты чуть не убил меня, и говоришь, что это была случайность?
ALF Ладно, давай назовем это ошибкой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Если бы ты съел это полотенце, я бы сильно рассердился.
[паузa]
Willie Это фраза, которую я никогда не думал, что скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Если ты любишь что-то, отпусти это. Если это вернётся к тебе, значит, это твоё. А если его переедет машина, то тебе это не нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Ну что ж, Элфи, пока нас не будет, я надеюсь, ты не будешь вытворять никакой ерунды.
ALF Ты правда так считаешь?
Willie На самом деле нет, но нам надо идти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Сколько способов разделать кота — столько и способов его приготовить.
ALF Ты прочитал мою кулинарную книгу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Держись подальше от окна, у нас очень любопытная соседка — миссис Охмonek.
ALF Охмonek? Звучит как опечатка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
АЛЬФ Уилли. Если бы в лесу разбилось окно, но никого не было бы рядом, действительно ли оно было бы разбито?
Уилли Если бы ты был в лесу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF [медленно входит на кухню] Великий Оранжевый охотник подкрадывается к своей добыче.
[открывает холодильник]
ALF Ах, он видит это. Укромная свинина - самый ценный трофей в холодильной джунгли. Что это?
[берет записку с еды и читает её]
ALF "АЛФ не ест это" Почему я должен это есть?
[выбрасывает записку]
ALF С великой ловкостью великий оранжевый охотник маневрирует своим оружием. Он наносит удар.
[в этот момент начинается землетрясение]
ALF Ух ты. Разве охотник разозлил богов? Ладно, я не буду есть свинину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Ты помнишь, когда ты думала, что мистер Литвак строит атомную бомбу у себя в подвале?
ALF Это была атомная бомба.
Willie Это был подогреватель для бассейна.
ALF Ха. У Литваков даже нет бассейна.
Kate Да, есть.
ALF Есть? Мы можем к ним зайти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[У Уилли и Кейт спор о том, должны ли они рассказать матери Кейт о АЛЬФе]
Willie Наверное, нам просто надо усадить её и спросить, видела ли она «Инопланетянина»?
ALF Почему ты всё время сравниваешь меня с Инопланетянином? Знаешь, Уилли, когда люди спросят меня, какой ты, я отвечу: «Вы когда-нибудь видели „Невезучего профессора“?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
АЛЬФ [АЛЬФ подрывает кухню] Похоже, нам придётся заказывать еду на вынос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в походе]
Willie Ещё одно слово, и ты не будешь с нами есть.
ALF Правильно. Пусть инопланетянин голодует.
Willie Думаю, инопланетянин может пропустить один приём пищи. Может, это будет новой для тебя практикой!
[пауза]
Willie Как ты хочешь свой гамбургер?
ALF С кровью. Без молний.
Willie Как бы ты хотел быть на 50% волосатым?
ALF Знаешь, ты другой человек, когда на отдыхе.
Willie Я просто пытаюсь сделать этот отдых весёлым.
ALF Как, утопив нас?
Willie Попробовав сохранить позитивный настрой! Ты мог бы сделать это сам... ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ЖАЛОВАТЬСЯ!
Kate [раздражённо] Ребята, пожалуйста.
ALF Ну, не всем нравится проводить отпуск в тропическом лесу!
Willie Мы в этом тропическом лесу из-за тебя!
ALF Я голосую за возвращение домой.
Willie Ты не голосуешь здесь.
ALF Звоните в газеты! Демократия мертва!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛФ должен оставаться в гараже, потому что к Кейт приезжает мать]
АЛФ Кейт, здесь нет телевизора.
Кейт Мы дадим тебе использовать переносной телевизор.
АЛФ Чёрно-белый с экраном в 1 дюйм? Хорошо. Я приклею его к глазу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Таннеры помогают Альфу стать министром. Они задают ему вопросы из священной книги Мелмака]
Брайан Какое самое доброе дело ты можешь сделать для кого-то другого?
Альф Тр#п#н#ть наветренную сторону.
Уилли Он прав. Там сказано: "Тот, кто тр#п#н#т наветренную сторону, может веселиться со мной в любое время."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Ладно. Давай-ка я разберусь с этой оленьей темой. Есть... эээ... есть Дашер, Дэнсер, Комета, Купидон... Матфей, Марк, Лука и Иоанн.
Lynn Нет, это Прэнсер, Дэнсер, Виксен, Блицер...
ALF Хьюи, Дьюи и Луи.
Brian Нет, это уточки.
ALF Так как же они тянут сани?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Ochmonek Кто ты такой, вообще?
ALF Я инопланетянин с планеты Мелмак. У меня есть способности, о которых ты можешь только мечтать.
Jake Ochmonek Например, какие?
ALF Эээ... Я могу смотреть телевизор 10 часов подряд, не вставая, чтобы сходить в туалет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Как говорил мой старый тренер по скиболу: "Найдите то, в чём вы не сильны, и тогда не делайте этого."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейт Элф, ты можешь использовать портативный телевизор в спальне.
Элф Но он слишком маленький. Все выглядят как Дани ДеВито.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Куда Лизард тебя ведёт?
Lynn На научно-фантастический фильм. Что-то о том, как этого парня уменьшили и затем ввели в другого.
ALF Это не научная фантастика. Мой друг однажды так сделал. Он не туда свернул и застрял в носу у парня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Альф только что напшикал Уилли из цветка-набрызгивателя]
Уилли Ты меня поражаешь. Тебе 229 лет, а ты считаешь это смешным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lynn У тебя есть кузен по имени Блинки?
ALF Мы так его называем, потому что он любит есть лампочки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейт пытается помочь Джейку поговорить с девушкой]
Кейт Если это хоть как-то поможет, ты можешь потренироваться на мне.
Джейк Очмonek Это не будет тем же самым, миссис Тэннер. Лора гораздо... она красивая.
Кейт [холодно] Поняла.
[она уходит]
АЛФ [Джейки] У тебя есть дар привлекать женщин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джейк Охмонеки Лора очень curios о своём тайном поклоннике, так что я подумал, что можно сказать ей что-то.
АЛФ Опасность, Уилл Робинсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Альф решительно настроен доказать, что сосед - это Элвис Пресли]
ALF Я могу быть логичным, если потребуется. Его зовут Аарон Кинг. Среднее имя Элвиса было Аарон, и он был королём рок-н-ролла.
Willie Я не уверен.
ALF Хорошо. Как насчёт этого. Хэнк Аарон - король домашнихRuns в бейсболе, а Элвис обожал бейсбол.
Willie Альф, ты хватаешься за соломинку.
ALF [кричит] Хорошо. Слушай это. Аарон Бурр хотел стать королём Америки, и он был с Юга, как и Элвис.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF С небес кошки сыплются? Ты открой люк, а я достану соус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Я не собирался приводить Джимбо.
ALF Ты привёл домой слона на ужин?
Willie Я сказал Джимбо, а не Джамбо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я на новой диете. Могу есть столько, сколько хочу.
Lynn И ты при этом худеешь?
ALF Правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Таннеры готовятся к распродаже на гараже]
ALF Как насчет этого? Подлинный мелмакский нож для выживания.
Brian У него нет лезвия.
ALF Ну, жизнь на Мелмаке не была такой уж сложной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Ты что, будешь устраивать истерику каждый раз, когда я потрачу пару тысяч долларов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Мелмак — это название моей планеты. Из чего она сделана, тоже его имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie [К Кейt о АЛФ] Он странный. Даже для инопланетянина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Я закажу бургер средней прожарки.
ALF Средней? Они все одного размера. Огромный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF [берёт очки Уилли] Да что это за Лэш такой, который тебе не нравится?
Willie Лэш? Откуда ты знаешь про Лэша?
ALF Ну, мы с Линн вчера говорили, и она кажется думает...
[пробует очки Уилли]
ALF ... Блин, ты слепой как летучая мышь, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Сегодня день перед Рождеством, я спрятал все яйца.
Willie АЛФ, мы прячем яйца на Пасху, а не на Рождество.
ALF Ах, точно. На Рождество мы вырезаем тыквы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Кто сказал, что я буду ходить пешком? Я собираюсь прокатиться на моем новом Мерседесе. Что скажешь? Бордовый с бежевым салоном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Эй, что тут происходит?
Willie У нас семейное собрание.
ALF О, понял. Выдумали, что я инопланетянин. Видимо, я не в семье.
Kate Эй, АЛФ, мы думали, ты смотришь Троицу безумцев.
ALF Я выключил. Чёрт возьми, не могу представить Шемпа в роли хирурга.
Brian Кёрли был сенатором когда-то.
ALF Верно, а Мо был спикером палаты.
Willie Можем прекратить разговоры о Троице на минуту?
ALF С удовольствием, у-ху-ху-ху-ху-ху, ха-ха-ха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron King Что за чертовщина ты такое?
ALF Я не кто иной, как охотничья собака!
Aaron King Охотничьи собаки не говорят
ALF Мертвые певцы тоже не говорят
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Даже если бы это был Элвис Пресли, а я вас уверяю, что это не так, он бы никогда не признался.
ALF Бьюсь об заклад, смогу вытащить это из него.
Willie [кричит] ОСТАВЬТЕ МУЖЧИНУ В ПОКОЕ!, ОСТАВЬТЕ ЕГО В ПОКОЕ!
ALF [саркастично] Так что ты хочешь сказать?, Оставить мужчину в покое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aaron King Эй, Альф, меня достало это Эльвисовское безобразие. Смотри, я тебе это докажу!
[Аарон достает гитару и начинает исполнять "Сердечный отель" для Альфа]
ALF ОГО! ОГО! ОГО! ОГО! ОГО! Неудивительно, что твоя девушка от тебя ушла, если ты так поешь! Ужас!
Aaron King Ты теперь уверен, что я не Эльвис?
ALF Тебе просто нужно немного больше практики, ты ведь давно уже мертв.
Aaron King Слушай, мне бы хотелось быть Эльвисом, приятель, но я всего лишь дальнобойщик из Тупело, и это все, что я могу сказать о себе, как о Короле.
ALF Но в своем сердце я всегда буду знать тебя как Эльвиса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Как я могу читать при всей этой тишине?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Знай, я голосую за лучшего кандидата.
ALF [саркастично] Видимо, это объясняет оба голоса за Картера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF [о Лаки] В последний раз, когда я его видел, он сваливал в окно.
Willie И почему это было?
ALF Потому что я гнался за ним с вилкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я знаю свои права, я смотрю Суд народной системы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF На Мелмаке у нас есть 1-й класс, 2-й класс и ветчина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF У нас всего десять основных органов, восемь из которых — это желудки.
Willie Я бы догадался, что их все десять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF [поёт под звучание 'Кэмптаун Лэйдиз'] Дядя Нил уехал, ду-да, ду-да. Я могу поесть здесь сегодня, всю долгую-долгую - Всех. Ушёл святой день...
Willie АЛФ. Мне это совершенно не нравится.
ALF Ладно, ты хочешь узнать, как я изменил слова к 'Хелтер Скелтер'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Таннеры обсуждают, как Альф знакомится с братом Уилли.]
Линн Он замечательный парень с отличным чувством юмора.
Альф Я не собираюсь за него выходить, если ты это имеешь в виду.
Уилли Ты встречаешь моего брата, а не папу римского.
Альф Я бы лучше встретила папу. Мне нравятся его шапки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я проклятый мелмакиец, я принадлежу к комнате чертовщины.
Kate Чертовщина?
ALF Наша была вежливая общество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Как только мы добавим звук, цвет и вставим Эдди Мерфи, это будет хитом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дороти Не нужно издавать грубые звуки.
Альф Ничего страшного. Мне все равно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джейк Очмonek Почему мы должны одеваться в мясо на этой церемонии?
АЛФ Потому что верховный жрец на Мелмаке был ещё и мясником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lynn Ох, Альф. Что же мы с тобой будем делать?
ALF Наверное, придётся любить меня, пока это не закончится.
Lynn Будем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
АЛФ Открывает занавески "Я решил выйти на улицу и подождать пиццу, большу**я ошибка" Окно падает ему на голову, потом на пальцы, потом АЛФ вылетает из окна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lynn [стригёт АЛФа] АЛФ, не двигайся. Я хочу, чтобы было ровно.
ALF Ну, только не обрезай слишком коротко. Будет выглядеть, как будто у меня большой нос.
Kate Я не знала, что ты так беспокоишься о своей внешности.
ALF Ты думаешь, я каждое утро просыпаюсь такой красивый?
Kate [звонок в дверь] Звонок.
ALF Спрячься на кухне, АЛФ. Ха! Обошёл тебя.
Lynn Эгг. Два доллара, АЛФ. Плати.
ALF Два доллара? Я даже маникюр не сделала.
Lynn Шулер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кейт Что ты делаешь?
АЛФ [с лампой для загара перед головой] Ох, греюсь на солнышке, детка. Твоя лампа не работает. Я сижу здесь уже пять часов, Нада.
Кейт Пять часов? АЛФ, тебе повезло, что ты не обгорел.
АЛФ [Кейт касается его] Ааа!
Кейт Извини.
АЛФ Ааа, ох, больно, больно.
Кейт Что, может, холодный крем?
АЛФ Да, но только одну ложечку, я на диете.
Кейт Это для твоего носа.
АЛФ Вот там я пытаюсь сбросить вес.
Кейт АЛФ, я говорю о холодном креме. Не мороженом. Холодном креме. Понимаешь?
АЛФ Ты говоришь так, будто это две разные вещи.
Кейт Они *разные*! Ты что, не слушал?
АЛФ Что это, исцеление через крики?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на похоронах кота Лакки]
АЛФ Откуда я, это похоже на глупость. Это всё равно что устраивать похороны для гамбургера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake Ochmonek Можно остаться с Таннерами? У меня аллергия на Кич.
Lynn Иди, наслаждайся. Пей воду. Адиос!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[кот Лукий умер, и Тэннеры устраивают ему похороны]
АЛФ Мне вспоминается молитва, которую он произносил каждый вечер перед сном: "И если я умру, прежде чем проснусь, поджарьте меня, как стейк."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брайан Альф не будет есть Лаки, правда?
Альф Я ничего не скажу, пока не поговорю с адвокатом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF На Мелмаке меня не звали вундеркиндом из-за моих учебных способностей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Как насчет обнимашек для старого Альфа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[АЛФ пытается стать профессиональным психологом, и он надоедает Кейт и Уилли]
ALF Говоря о раздражении, нам нужно что-то сделать с Брайаном.
Kate Что не так с Брайаном?
ALF В последнее время он испытывает негативное влияние от Кейт.
Kate [внезапно накалываясь от гнева] Всё, хватит.
Willie Успокойся.
ALF Хватит раскрываться.
Kate Я не раскрываюсь. Я говорю.
[Уилли]
Kate И я возмущена намёком на то, что я негативно влияю на взгляд своего сына. О, я сдаюсь. Я сдаюсь.
ALF Вы выпускаете свои эмоции. Хорошо. Теперь мы можем сделать реальный прогресс.
Willie А ты изрекаешь кучу психологических клише, которые даже не понимаешь.
ALF Почему ты так настроен враждебно, Уилли? Я в порядке. Ты в порядке.
Willie Это нужно остановить.
ALF Верно. Хороший крик. Давай, выпусти это.
Willie Ты не можешь продолжать раздражать людей так.
ALF Почему ты ненавидишь свою мать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brian Тебя действительно зовут Гордон?
ALF Да, Гордон.
Brian Это смешно.
ALF Это девичья фамилия моей мамы, понятно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Когда придёт няня, АЛФ, тебе придётся быть на чердаке.
ALF О, отлично, тюрьма. Почему бы тебе просто не запереть меня в тёплой коробке?
Willie Все мы здесь привыкаем, АЛФ. Ты не будешь там слишком долго...
ALF Аттика. Аттика. Аттика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Не возражаешь, если я покажу трюк?
Kate В последний раз, когда ты показывал мне трюк, прошло три недели, прежде чем мои брови отросли.
ALF Я же тебе говорил, не наклоняйся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Поверь мне, я заставлю её бежать по улицам и кричать твоё имя. Если полиция её не заберёт, она будет твоей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF А, кстати, не утруждайся искать свои слабительные на верёвочке.
Willie А, ты имеешь в виду моё мыло на верёвочке?
ALF Поверь мне на слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Я вижу, ты по-прежнему немножко не в себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Эй, могу я предложить идею? Привет, читай по моим губам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF А ты подумал, что будет со мной, когда этот "человеческий нянечка" начнёт копаться в моём холодильнике?
Kate Что ты имеешь в виду, когда говоришь "твой холодильник"?
ALF Ладно, это твой холодильник, но ворсинки на двери с мясом — это уже моё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Минуту с лишним, Лакмейстер, потом я на тебя сойду, как гриф на тачку с потрохами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Эй, ты. Уйди с моего облака.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Привет, Уилли. Давай бросим кота на гриль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Церемония не обязательно должна быть долгой, чтобы быть эффективной. Мелмакская свадьба включает священника, который говорит: "Вы женаты, действуйте, детка."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Карл Юнг — большой тряпонька.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Разве нет никого другого, кем ты мог бы надоедать?
ALF Мы голосовали. Ты был выбором народа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Элф и Линн готовят сюрпризный ужин для Кейт и Уилли]
ALF Мне нужно всего лишь дочистить эти тарелки.
Lynn [берет тарелки] Это не обязательно.
ALF Ну и пусть едят с грязных тарелок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Знаешь, Тревор. Похоже, этот молодой человек — маленький Мистер Почини-ка.
Lynn Маленький Мистер Почини-ка. Как мило.
Jake Ochmonek Ты хочешь меня, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Скажи мне, с какой стороны Земли пришел этот нос? Ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Я пытаюсь сделать этот отпуск более веселым. Может, тебе стоит заняться этим самому, вместо того чтобы всё время жаловаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о "машине" Альфа]
Линн Что это за штука?
Альф Это не штука. Это Альф Ромео.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Привет, Кейт, где ты хранишь свои casserole?
Kate Почему?
ALF Кот в тостере не уместится. Ладно, сделаю сэндвич с арахисовым маслом, где блендер?
Kate Попробуй без блендера на этот раз, и не пачкай сроку с арахисовым маслом.
ALF Правила, правила, правила.
ALF Пожар, пожар.
ALF Не обращай внимания на занавески, потуши меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Вот и всё. Я говорю, что нужно отвечать на насилие насилием. Так мы раньше решали проблемы на родине.
Willie Но АЛЬФ, разве ты не помнишь, что произошло на твоей планете?
ALF Ну, она взорвалась в ядерном холокосте. Почему?
Willie Разве ты не видишь связи?
ALF [пауза] Какой связи?
Willie Сдаюсь.
ALF Я тоже. Лягу-ка я. У меня голова кругом. Может мороженое с холодным кремом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Салат? Это не еда! Это то, чем питается еда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ALF Единственная хорошая кошка — это жареная кошка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше