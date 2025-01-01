Aaron King
Эй, Альф, меня достало это Эльвисовское безобразие. Смотри, я тебе это докажу!
[Аарон достает гитару и начинает исполнять "Сердечный отель" для Альфа]
ALF
ОГО! ОГО! ОГО! ОГО! ОГО! Неудивительно, что твоя девушка от тебя ушла, если ты так поешь! Ужас!
Aaron King
Ты теперь уверен, что я не Эльвис?
ALF
Тебе просто нужно немного больше практики, ты ведь давно уже мертв.
Aaron King
Слушай, мне бы хотелось быть Эльвисом, приятель, но я всего лишь дальнобойщик из Тупело, и это все, что я могу сказать о себе, как о Короле.
ALF
Но в своем сердце я всегда буду знать тебя как Эльвиса.