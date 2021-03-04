В 1 сезоне сериала «Я не шучу» действие разворачивается вокруг стареющей российской женщины по имени Лена. Всю свою жизнь она перебивается от зарплаты к зарплате. Большая часть полученных денег уходит на погашение кредитов, а большая часть времени – на выяснение отношений с родственниками. У Лены есть два противных бывших мужа и две не менее противные свекрови. К счастью, ее любимая собака обладает более радушным нравом. Подруги советуют Лене найти нового мужчину и «возродить» в себе женщину. Сама же Лена мечтает выступать на сцене, потому что она — прирожденный стендапер. Главная героиня готова часами рассказывать о своей жизни, главное, чтобы нашлись люди, которые захотят все это слушать.