Я не шучу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я не шучу
Я не шучу Сезоны Сезон 1

Я не шучу 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я не шучу»

В 1 сезоне сериала «Я не шучу» действие разворачивается вокруг стареющей российской женщины по имени Лена. Всю свою жизнь она перебивается от зарплаты к зарплате. Большая часть полученных денег уходит на погашение кредитов, а большая часть времени – на выяснение отношений с родственниками. У Лены есть два противных бывших мужа и две не менее противные свекрови. К счастью, ее любимая собака обладает более радушным нравом. Подруги советуют Лене найти нового мужчину и «возродить» в себе женщину. Сама же Лена мечтает выступать на сцене, потому что она — прирожденный стендапер. Главная героиня готова часами рассказывать о своей жизни, главное, чтобы нашлись люди, которые захотят все это слушать.

0.0
6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Я не шучу»
Сезон 1
Ты кто по жизни?
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2021
Мечтай правильно
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2021
Отцы
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2021
Многонациональная страна
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2021
Под винишко
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2021
ОГЭ или АУЕ
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2021
Мэджик Машрум
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2021
В жопу все, или в Крым?
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
