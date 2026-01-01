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Киноафиша Сериалы Птичья песня Актеры и роли

Актеры сериала «Птичья песня»

Актеры сериала «Птичья песня» Вся информация о сериале
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн Eddie Redmayne
Stephen Wraysford Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн Eddie Redmayne
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Captain Gray Лоран Лафитт
Лоран Лафитт Laurent Lafitte
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Clemence Poesy
Isabelle Azaire
Патрис Тибо Patrice Thibaud
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз Marie-Josée Croze
Рори Кинэн
Рори Кинэн Rory Keenan
Томас Тургус
Томас Тургус Thomas Turgoose
Matthew Aubrey
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй George MacKay
Джозеф Моул
Джозеф Моул Joseph Mawle
Jack Firebrace Ричард Мэдден
Ричард Мэдден Richard Madden
Саймон Нехан Simon Nehan
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Дэниэл Серкера Daniel Cerqueira
Пол Рэттрэй Paul Rattray
Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Clemence Poesy
Джозеф Моул
Джозеф Моул Joseph Mawle
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