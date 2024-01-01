Меню
Выходи замуж за моего супруга 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выходи замуж за моего супруга
Киноафиша Сериалы Выходи замуж за моего супруга Сезоны Сезон 1

Marry My Husband
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выходи замуж за моего супруга»

В 1-м сезоне сериала «Выходи замуж за моего мужа» в центре событий оказывается женщина по имени Кан Чжи Вон, которая отправляется на десять лет назад, чтобы встретиться со своим бывшим супругом. Она полна решимости отомстить мужу, которого считает виноватым в их разрушенной семейной жизни. Он расправился с нею, заведя роман с близкой подругой главной героини. В настоящее время Ю Чжи Хёк работает в том же отделе, что и Кан Чжи Вон, но в руководящей должности. Он постепенно влюбляется в нее и начинает делиться своими чувствами. Однако у героя тоже есть секрет, который он тщательно от всех скрывает.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
Список серий сериала Выходи замуж за моего супруга
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 января 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 января 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 января 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 января 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 января 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 января 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 февраля 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 февраля 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 февраля 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 февраля 2024
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 февраля 2024
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 февраля 2024
