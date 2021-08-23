Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сломанные жизни
1 постер
Киноафиша Сериалы Сломанные жизни

Сломанные жизни (2021 - 2021)

Kırık Hayatlar 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут

О чем сериал

Две влиятельные турецкие семьи живут в одном огромном особняке Коджабей, расположенном в престижном районе города. Члены этих кланов многие годы враждуют, однако их дети Чинар и Дениз с раннего возраста были очень дружны. Когда пришло время вернуться в отчий дом после учебы, молодые люди поняли, что полюбили друг друга. Юные влюбленные старались спрятать от родственников свои отношения, но вскоре тайна была раскрыта, и конфликт разгорелся с новой силой. Чинар и Дениз стойко преодолевают все трудности, отстаивая право на счастье. В ходе противостояния с родителями молодым людям предстоит узнать, какие семейные тайны скрываются под крышей шикарного особняка, а также обнаружить истоки непримиримой вражды двух кланов.

В ролях
В ролях
Мельтем Аксол
Мурат Онук
Бурджу Алмеман
Йесим Селеби
Ибрахим Джошкун
Атсиз Карадуман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сломанные жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 42 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше