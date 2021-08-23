Две влиятельные турецкие семьи живут в одном огромном особняке Коджабей, расположенном в престижном районе города. Члены этих кланов многие годы враждуют, однако их дети Чинар и Дениз с раннего возраста были очень дружны. Когда пришло время вернуться в отчий дом после учебы, молодые люди поняли, что полюбили друг друга. Юные влюбленные старались спрятать от родственников свои отношения, но вскоре тайна была раскрыта, и конфликт разгорелся с новой силой. Чинар и Дениз стойко преодолевают все трудности, отстаивая право на счастье. В ходе противостояния с родителями молодым людям предстоит узнать, какие семейные тайны скрываются под крышей шикарного особняка, а также обнаружить истоки непримиримой вражды двух кланов.