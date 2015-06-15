В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе со своей семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано. Будущий босс мафии бросил школу в возрасте 14 лет, начав промышлять рэкетом и торговлей наркотиками. Предприимчивый подросток быстро сколотил собственную банду, предлагая жителям города защиту от других преступных группировок. В начале 1920 года Восемнадцатая поправка к Конституции США ввела запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя, открыв перед Лучано массу новых возможностей. Уже вскоре его криминальная империя начала приносить миллионы долларов и держать в страхе весь Нью-Йорк…