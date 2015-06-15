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Постер сериала Рождение мафии: Нью-Йорк
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Киноафиша Сериалы Рождение мафии: Нью-Йорк

Рождение мафии: Нью-Йорк (2015 - 2016)

The Making of The Mob 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

В начале XX века Манхэттен стал пристанищем для выходцев с Апеннинского полуострова. В 1907 году в Нью-Йорк из Сицилии вместе со своей семьей прибыл девятилетний Сальваторе Лукания, которому было суждено войти в число самых известных гангстеров в истории под именем Чарльза «Счастливчика» Лучано. Будущий босс мафии бросил школу в возрасте 14 лет, начав промышлять рэкетом и торговлей наркотиками. Предприимчивый подросток быстро сколотил собственную банду, предлагая жителям города защиту от других преступных группировок. В начале 1920 года Восемнадцатая поправка к Конституции США ввела запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя, открыв перед Лучано массу новых возможностей. Уже вскоре его криминальная империя начала приносить миллионы долларов и держать в страхе весь Нью-Йорк…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта Narrator
Ian Bell Meyer Lansky
Rich Graff Charles "Lucky" Luciano
Craig Thomas Rivela Vito Genovese
Паоло Ротондо
Паоло Ротондо Johnny Torrio
Owen Black Frank Nitti
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Рождение мафии: Нью-Йорк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Рождение мафии: Нью-Йорк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 8 эпизодов
 
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