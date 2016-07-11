Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Рождение мафии: Нью-Йорк 2015 - 2016, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Рождение мафии: Нью-Йорк
Сезоны
Сезон 2
The Making of The Mob
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 июля 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Рождение мафии: Нью-Йорк»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первое убийство Капоне
Chicago: Capone's First Kill
Сезон 2
Серия 1
11 июля 2016
Смерть в семье
Chicago: A Death in the Family
Сезон 2
Серия 2
18 июля 2016
Окровавленные улицы
Chicago: Blood Filled Streets
Сезон 2
Серия 3
25 июля 2016
День святого Валентина
Chicago: St. Valentine's Day Massacre
Сезон 2
Серия 4
1 августа 2016
Судный день
Chicago: Judgment Day
Сезон 2
Серия 5
8 августа 2016
Свежая кровь
Chicago: New Blood
Сезон 2
Серия 6
15 августа 2016
Город грехов
Chicago: Sin City
Сезон 2
Серия 7
22 августа 2016
Последний оставшийся в живых
Chicago: Last Man Standing
Сезон 2
Серия 8
29 августа 2016
График выхода всех сериалов
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667