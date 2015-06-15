Меню
Рождение мафии: Нью-Йорк 2015 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рождение мафии: Нью-Йорк
Киноафиша Сериалы Рождение мафии: Нью-Йорк Сезоны Сезон 1

The Making of The Mob 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Рождение мафии: Нью-Йорк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Становление Счастливчика Лучано New York: The Education of Lucky Luciano
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2015
Равные возможности New York: Equal Opportunity Gangster
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2015
Король Нью-Йорка New York: King of New York
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2015
Растущая угроза New York: A Rising Threat
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2015
Пути отхода New York: Exit Strategy
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2015
Мафия во время войны New York: The Mob at War
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2015
Новые горизонты New York: New Frontiers
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2015
Конец игры New York: End Game
Сезон 1 Серия 8
3 августа 2015
