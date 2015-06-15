Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Рождение мафии: Нью-Йорк 2015 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Рождение мафии: Нью-Йорк
Сезоны
Сезон 1
The Making of The Mob
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 июня 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Рождение мафии: Нью-Йорк»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Становление Счастливчика Лучано
New York: The Education of Lucky Luciano
Сезон 1
Серия 1
15 июня 2015
Равные возможности
New York: Equal Opportunity Gangster
Сезон 1
Серия 2
22 июня 2015
Король Нью-Йорка
New York: King of New York
Сезон 1
Серия 3
29 июня 2015
Растущая угроза
New York: A Rising Threat
Сезон 1
Серия 4
6 июля 2015
Пути отхода
New York: Exit Strategy
Сезон 1
Серия 5
13 июля 2015
Мафия во время войны
New York: The Mob at War
Сезон 1
Серия 6
20 июля 2015
Новые горизонты
New York: New Frontiers
Сезон 1
Серия 7
27 июля 2015
Конец игры
New York: End Game
Сезон 1
Серия 8
3 августа 2015
График выхода всех сериалов
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером
«Разочарование, растянутое на фильм»: «Незнакомцы. Глава 2» провалились у критиков и зрителей — рейтинг 25%
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
Пустыню нашли в горах, а крепость «зачистили» солдаты: где снимали «Белое солнце пустыни»
Одни работали над «Матрицей», а других уже нет в живых: что стало с актерами «Кин-дза-дза!» — за 39 лет их судьбы сложились по-разному (фото)
«Непрофессионал, да еще и в возрасте»: ИИ нашел 3 сериала, похожих на «Убийства в одном здании» — у каждого рейтинг 7.3+
С тонной графики, постаревшим Купером и без Нолана: «продолжение» «Интерстеллара» явно станет хитом — за 3 дня посмотрело 375 тысяч человек
Звездный час «Шерлока» закончился: новый детектив про гениального инспектора выходит 5 октября — каждое дело как партия в шахматы
3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»
Знакомимся с классикой: лучшие неонуарные фильмы, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667