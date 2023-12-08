Меню
Пармские фиалки 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Parmskie fialki
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
8 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 20 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
11
голосов
8.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Пармские фиалки»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
8 декабря 2023
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
8 декабря 2023
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
8 декабря 2023
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
8 декабря 2023
График выхода всех сериалов
