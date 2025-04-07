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Мертв на 99%
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Отзывы о сериале «Мертв на 99%»
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Weteran Mc
7 апреля 2025, 02:26
Оценка
"Мёртв на 99%" - отечественный 10-серийный остросюжетный боевик с Алексеем Чадовым в главной роли.
По сюжету, бывший профессионально подготовленный агент спецназа ФСБ, а ныне международный преступник Змей, совершая убийство за убийством, крадёт внешность и личность известного российского архитектора Артёма Артова. За Артёмом охотятся федералы с целью арестовать и албанские бандиты с целью убить - ведь Змей украл у них деньги.
Артёму придётся через многое пройти, чтоб отстоять свою личность.
Первая половина сериала была немного скучной и не совсем понятной. Постоянно возникала путаница в вопросе - кто есть кто? Вторые 5 серий были намного живее, захватывающее и интереснее. Финал получился напряжённый, но всё закончилось хорошо.
Итог: сериал, конечно, не шедевр. Но посмотреть однозначно стоит.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
7 апреля 2025, 02:26
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:51
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 7 апреля 2025, 02:26
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:51
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По сюжету, бывший профессионально подготовленный агент спецназа ФСБ, а ныне международный преступник Змей, совершая убийство за убийством, крадёт внешность и личность известного российского архитектора Артёма Артова. За Артёмом охотятся федералы с целью арестовать и албанские бандиты с целью убить - ведь Змей украл у них деньги.
Артёму придётся через многое пройти, чтоб отстоять свою личность.
Первая половина сериала была немного скучной и не совсем понятной. Постоянно возникала путаница в вопросе - кто есть кто? Вторые 5 серий были намного живее, захватывающее и интереснее. Финал получился напряжённый, но всё закончилось хорошо.
Итог: сериал, конечно, не шедевр. Но посмотреть однозначно стоит.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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