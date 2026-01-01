Максим Линников

Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика

Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды