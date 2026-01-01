Оповещения от Киноафиши
Максим Линников
Maksim Linnikov
Максим Линников
Максим Линников
Maksim Linnikov
Дата рождения
27 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Свердловск, СССР, СССР
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков
В каком театре играет
Новый театр
Популярные фильмы
8.0
Спецбат
(2022)
7.8
Роковая партия
(2024)
7.5
Смерть не танцует одна
(2022)
Фильмография Максим Линников
Без вины виноватая
мелодрама
2025, Россия
Все возрасты покорны
мелодрама
2025, Россия
Срывая маски
мелодрама
2025, Россия
Входите, открыто!
мелодрама
2025, Россия
Нелюбимая невестка
мелодрама
2024, Россия
7.8
Роковая партия
Rokovaya partiya
драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
Больше, чем прикосновение
мелодрама
2023, Россия
Перезвоню позже
мелодрама
2023, Россия
Постучись в мою калитку
мелодрама
2023, Россия
Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон
Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
2023, Россия
Слово. Война
Slovo. Voina
исторический
2023, Россия
7.5
Смерть не танцует одна
детектив
2022, Россия
8
Спецбат
боевик, детектив
2022, Россия
4.3
Бодибилдер
Bodibilder
спорт, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
Исход
Исход
документальный, исторический
2022, Россия
2.8
Чернов
детектив, криминал, драма
2019, Россия
Один на один
драма
2017, Россия
Вера
драма
2017, Россия
Другие проекты Максим Линников
12+
Гример
Информация
12+
Столыпин. У премьер-министра мало друзей
Информация
