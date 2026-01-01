Оповещения от Киноафиши
Максим Линников
Максим Линников

Дата рождения
27 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Свердловск, СССР, СССР
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков
В каком театре играет

Популярные фильмы

Спецбат 8.0
Спецбат (2022)
Роковая партия 7.8
Роковая партия (2024)
Смерть не танцует одна 7.5
Смерть не танцует одна (2022)

Фильмография Максим Линников

Жанр
Год
Без вины виноватая
Без вины виноватая
мелодрама 2025, Россия
Все возрасты покорны
Все возрасты покорны
мелодрама 2025, Россия
Срывая маски
Срывая маски
мелодрама 2025, Россия
Входите, открыто!
Входите, открыто!
мелодрама 2025, Россия
Нелюбимая невестка
Нелюбимая невестка
мелодрама 2024, Россия
Роковая партия 7.8
Роковая партия Rokovaya partiya
драма 2024, Россия
Больше, чем прикосновение
Больше, чем прикосновение
мелодрама 2023, Россия
Перезвоню позже
Перезвоню позже
мелодрама 2023, Россия
Постучись в мою калитку
Постучись в мою калитку
мелодрама 2023, Россия
Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон
Все в сад, или Русская классика в цветах. Третий сезон Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
2023, Россия
Слово. Война
Слово. Война Slovo. Voina
исторический 2023, Россия
Смерть не танцует одна 7.5
Смерть не танцует одна
детектив 2022, Россия
Спецбат 8
Спецбат
боевик, детектив 2022, Россия
Бодибилдер 4.3
Бодибилдер Bodibilder
спорт, драма 2022, Россия
Исход
Исход Исход
документальный, исторический 2022, Россия
Чернов 2.8
Чернов
детектив, криминал, драма 2019, Россия
Один на один
драма 2017, Россия
Вера
драма 2017, Россия

Другие проекты Максим Линников
Гример
Гример
Столыпин. У премьер-министра мало друзей
Столыпин. У премьер-министра мало друзей
