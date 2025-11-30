Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом

Меню
30 ноября 2025 07:29
Теперь не придется гадать, кто вы в мульте.

Оказывается, все эти годы мы смотрели не просто мультфильм про говорящих морских обитателей, а настоящий астрологический гороскоп в действии! Создатели «Губки Боба» наконец-то рассекретили знаки зодиака главных героев, и теперь вся вселенная Бикини Боттом предстала в новом свете.

Губка Боб — Близнецы

Вечный ребёнок, который успевает одновременно работать, учиться в школе вождения, веселиться с Патриком и играть на носовой флейте. Типичная многозадачность Близнецов!

Патрик — Стрелец

Простодушный, весёлый и немного (очень) наивный философ под камнем. Его гениальные вопросы — это же чистая энергия Стрельца!

Сэнди — Овен

Энергичная, авантюрная и готовая на спор даже с самим Нептуном. Ни один вызов не останется без ответа — типичная черта Овна.

Сквидвард — Телец

Ценитель искусства, уединения и стабильности, который ненавидит суету. Его страдания из-за шумных соседей — это классический Телец, мечтающий о покое.

Миссис Пафф — Рак

С одной стороны — строгий учитель, с другой — вечно переживающая «мамочка» для Губки Боба. Готова прощать ему всё, пока он не взорвёт очередную лодку.

Перл — Лев

Подросток, обожающий внимание, шопинг и быть в центре событий. Типичная королева драмы и дочка миллионера — чистейший Лев!

Карен — Дева

Интеллектуал, которая всё анализирует, строит планы и периодически напоминает Планктону, что он снова провалился. Идеализм и критика — её второе имя.

Человек-русалка — Весы

Сильный, мускулистый, но при этом эстет и ценитель красоты. Баланс между брутальностью и любовью к искусству — это про Весов.

Планктон — Скорпион

Одержимый одной идеей — заполучить формулу крабсбургера. Непрерывно строит коварные планы, не гнушается обманом. Типичный Скорпион с манией величия!

Мистер Крабс — Козерог

Трудоголик, прагматик и обожатель денег. Готов ради прибыли на всё, но при этом хранит верность своей копилке и дочери. Настоящий Козерог!

Баббл Басс — Водолей

Таинственный, отстранённый и вечно наблюдающий за всеми свысока. Его загадочные фразы и нежелание опускаться до чужих проблем — чистейший Водолей.

Гэри — Рыбы

Молчаливый, мудрый и временами более проницательный, чем его хозяин. Его красноречивое «Мяяяяу» говорит само за себя.

Так что если ты, как Сэнди, готов на безумные эксперименты, или, как Сквидвард, мечтаешь, чтобы все наконец оставили тебя в покое, — теперь ты знаешь, в чём дело. Это не просто характер, это звёзды сошлись!

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Губка Боб Квадратные Штаны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
