Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник

Есть один вечный заговор анимации против человечества: еда в мультфильмах выглядит вкуснее, чем в реальности. Сколько поколений детей бегали к холодильнику, пока мама кричала «опять?», потому что на экране показали идеальный тост, пышный пончик или плавящийся кусок сыра.

И ведь каждый раз думаешь: «Вот бы приготовить это в реальной жизни». Но чаще всего приходится довольствоваться тем, что нашел в морозилке.

Мы собрали самые легендарные мультяшные блюда, которые до сих пор вызывают неконтролируемый аппетит.

Рататуй в мультфильме «Рататуй»

Тот самый момент, когда крыса готовит лучше половины шеф-поваров мира. Когда-то во Франции считалось, что блюдо, которое переводится как «нечто перемешанное и потушенное», не достойно появится в меню ресторана. Иначе говоря — еда для бедняков. В итоге простое рагу получилось настолько кинематографичным, что теперь его мечтает попробовать каждый.

Завтрак в мультфильме «Ходячий замок»

Яичница с беконом, поджаренным на сковородке, от которой шел такой аппетитный дымок, что зрителям хотелось залезть в экран. Простое блюдо, но выглядело оно как гастрономическая магия. Хаяо Миядзаки вложился в отрисовку завтрака по полной.

Пончики из «Принцессы и лягушки»

Шарлотта ЛаБуфф и ее фирменные бенье — горячие, мягкие, посыпанные сахарной пудрой. Это был момент, когда мультик внезапно превращался в кулинарное шоу, а зрители мечтали оказаться в Новом Орлеане.

Еда в мультсериале «Том и Джерри»

Особенно курица. Аппетитная золотистая корочка, аромат которой можно было уловить через экран. Том гонялся за Джерри, а мы гоняли на кухню в поисках закуски.

Фрукты Рафики в «Короле льве»

Тот самый момент, когда мудрый бабуин разбивает фрукт, чтобы нарисовать символ на лбу маленького Симбы. Выглядит так сочно, что сразу хочется фруктовый смузи, хотя на самом деле это был чисто символический перекус.

Крабсбургер из «Губки Боба»

Секретный рецепт мистера Крабса до сих пор не раскрыт. Но фанаты уверены: если бы эти бургеры существовали, они разорили бы McDonald’s и всех прочих конкурентов. И готовить их, конечно, должен был бы Губка Боб. Ведь как говорили в одной из серий — тайным ингредиентом может быть любовь желтой губки к своей работе.

Сыр в «Уоллесе и Громите»

Здесь это уже отдельный персонаж. Громит бы все съел, если бы мог. Особенный трепет в желудке вызывает момент из «Пикника на Луне», когда персонажи отрезают мягкие сырные кусочки от сырной Луны и кладут их на хрустящие ломтики крекера.

Лазанья в «Гарфилде»

Да, это не мультфильм, а скорее смесь анимации и кино. Но Гарфилд и лазанья — это как Ромео и Джульетта. Без нее кот бы не существовал. Каждый кадр с этим блюдом — словно реклама пасты, которую хочется заказать прямо сейчас.

После прочитанного захочется одного: включить любимый мультик, открыть холодильник и хотя бы попытаться повторить то, что мы видим на экране.

