ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)

Чем страннее был мультгерой, тем горячее оказался его новый облик.

Кто не знает этого желтого весельчака в квадратных штанах? Легендарный мультсериал «Губка Боб» уже много лет радует зрителей своим абсурдным юмором и незабываемыми персонажами — от неугомонного Губки Боба до ворчливого Сквидварда.

Но что, если представить жителей Бикини Боттом в нашем, человеческом мире? Если попросить нейросеть сделать это — результат окажется впечатляющим!

Каждый из этих чудаковатых мультяшек превратился в настоящего красавца. И что самое удивительное: чем страннее и нелепее герой выглядел в оригинале, тем круче получилась его человеческая версия.

Хотите увидеть, как Ларри внезапно стал потерянным близнецом Криса Пратта, а мистер Крабс — брутальным бизнес-магнатом? Листайте слайдер — вас ждет настоящий парад преображений.

