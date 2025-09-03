Menu
ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)
ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото) Чем страннее был мультгерой, тем горячее оказался его новый облик.
Write review
3 September 2025 08:27
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник Повышенное слюноотделение гарантированно.
Write review
22 August 2025 11:21
Сквидвард
В Сербии герои «Губки Боба» получили уморительные имена: особо смешно вышло со Сквидвардом Если в России имена адаптировали, то в братской стране просто перевели, и от этого стало только лучше.
Write review
20 March 2025 19:05
Спанч Боб
Сколько лет Губке Бобу: ответ есть в одном из эпизодов — герой намного старше, чем мультфильм Самостоятельную жизнь он начал довольно рано.
5 comments
19 March 2025 18:36
Кроссовер, который вы точно не ожидали увидеть: с «Носферату» молодежь знакома по эпизоду «Губки Боба Квадратных Штанов»
Кроссовер, который вы точно не ожидали увидеть: с «Носферату» молодежь знакома по эпизоду «Губки Боба Квадратных Штанов» Очередное доказательство того, что сериал о говорящей губке — самое настоящее культурное достояние.
1 comment
23 December 2024 08:27
5+ фанатских теорий о «Губке Бобе», которые заставят по-новому взглянуть на невинный мультик
5+ фанатских теорий о «Губке Бобе», которые заставят по-новому взглянуть на невинный мультик Тайна Сквидварда и диагнозы героев.
Write review
20 August 2024 15:45
