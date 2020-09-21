Простой оперативник Саня Балабин получает звание майора, но семейные проблемы так и не решаются. Отношения с Леной вновь на грани, и герой заводит роман на стороне. В городе тем временем появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придется обезвредить черных риелторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также вычислить крота в собственном отделе. Балабин вновь надеется справиться со всем без чужой помощи, но судьба подкидывает ему просто безвыходные ситуации.