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Постер сериала Балабол 4
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Киноафиша Сериалы Балабол 4

Балабол 4 (2020 - 2020)

Balabol 4 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

Простой оперативник Саня Балабин получает звание майора, но семейные проблемы так и не решаются. Отношения с Леной вновь на грани, и герой заводит роман на стороне. В городе тем временем появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придется обезвредить черных риелторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также вычислить крота в собственном отделе. Балабин вновь надеется справиться со всем без чужой помощи, но судьба подкидывает ему просто безвыходные ситуации.

В ролях
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Иван Агапов
Иван Агапов
Константин Тополага
Константин Тополага
Мария Пирогова
Мария Пирогова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Балабол 4 - Сезон 1 Сезон 1
2020, 20 эпизодов
 
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