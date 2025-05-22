Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Маня и Груня
Статьи
Статьи о сериале «Маня и Груня»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Маня и Груня»
Вся информация о сериале
Сериал о полицейской овчарке стал топ-1 на ТВ в мае: «Маня и Груня» называют пародией на пародию
Так плохо, что даже обсуждать не хочется.
Написать
22 мая 2025 13:17
«Только спать под него»: «Маня и Груня» — сериал №1 в России, но кроме очаровательной овчарки смотреть там не на что
Интереса происходящее на экране практически не вызывает.
1 комментарий
22 мая 2025 12:48
В каком городе снимали сериал «Маня и Груня»: зрители уже прозвали его аналогом «Дамы с собачкой», но есть нюанс
По сюжету действие происходит в вымышленном городе, но пейзажи узнаются на раз-два.
3 комментария
15 мая 2025 20:03
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667