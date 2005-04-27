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Наруто
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Сезон 4
Naruto
12+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
27 апреля 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
54
Продолжительность сезона
27 часов 0 минут
Список серий 4-го сезона сериала «Наруто»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Для друга!
親友よ！
Сезон 4
Серия 1
27 апреля 2005
Крик, полный слёз! Ты мой друг
涙の咆哮！ オマエはオレの友達だ
Сезон 4
Серия 2
4 мая 2005
Конец дождя слёз
涙雨の結末
Сезон 4
Серия 3
11 мая 2005
Несдержанное обещание
守れなかった約束
Сезон 4
Серия 4
18 мая 2005
Проникаем, расследуем! Вот оно! Сверхзадание класса S
潜入捜査!? 遂にきたきた超S級任務
Сезон 4
Серия 5
25 мая 2005
Город преступников. Тень клана Фуума
無法者の街 ふうま一族の影
Сезон 4
Серия 6
1 июня 2005
Предательство! Мимолётные желания
清き裏切り はかなき願い
Сезон 4
Серия 7
8 июня 2005
Ужас! Убежище Оротимару
恐怖！大蛇丸の館
Сезон 4
Серия 8
15 июня 2005
Двойной удар. Ловушка Кабуто
二つの鼓動 カブトの罠
Сезон 4
Серия 9
22 июня 2005
Предназначение Сакуры
サクラの決意
Сезон 4
Серия 10
29 июня 2005
Троица из тюрьмы строгого режима
厳戒施設の三悪人
Сезон 4
Серия 11
6 июля 2005
Ищи, Тонтон! Мы полагаемся на твой нос
走れトントン！お前の鼻が頼りだってばよ
Сезон 4
Серия 12
13 июля 2005
Возрождение команды
新生三人一組 二人と一匹！
Сезон 4
Серия 13
20 июля 2005
Взрыв! Новое построение Ино-Сика-Тё
炸裂！ニューフォーメーションいのシカチョウ
Сезон 4
Серия 14
27 июля 2005
Утраченные мечты. Тень Оротимару
残された野望 大蛇丸の影
Сезон 4
Серия 15
10 августа 2005
Противостояние судьбы! Тебе меня не победить
因縁の対決！オマエにオレは倒せねえ
Сезон 4
Серия 16
17 августа 2005
Ревность Акамару к способности поиска! Найти Бикотю!
超追尾力に赤丸も嫉妬！幻の微香虫を探せ
Сезон 4
Серия 17
17 августа 2005
Где же разница?! Все насекомые выглядят одинаково
どこが違うのさ!? 虫って同じに見えないか
Сезон 4
Серия 18
24 августа 2005
Обмануть, чтобы быть обманутым! Великая битва насекомых
だまして化かしてだまされて！ 壮絶ムシムシ大バトル
Сезон 4
Серия 19
31 августа 2005
Сверкающий бякуган! Таков мой путь ниндзя
燃えよ白眼！ これが私の忍道よ
Сезон 4
Серия 20
14 сентября 2005
Похоронный марш для живых
生あるものへの葬送曲
Сезон 4
Серия 21
21 сентября 2005
Сердце! Железный кулак Любви
心に届け!愛の鉄拳
Сезон 4
Серия 22
28 сентября 2005
Враг бякугана
白眼の天敵
Сезон 4
Серия 23
5 октября 2005
Жуткая погода
忍び寄る暗雲
Сезон 4
Серия 24
12 октября 2005
Контратака Райги!
逆襲の雷牙
Сезон 4
Серия 25
19 октября 2005
Вперёд! Да поможет нам «живительное» карри!
走れ!!!生命のカレー
Сезон 4
Серия 26
26 октября 2005
Все за мной! Испытание потом и слёзами
みんなオレについて来い!汗と涙のタクラミ大サバイバル
Сезон 4
Серия 27
2 ноября 2005
Друг или враг? Охотник за головами пустыни
敵か味方か!?荒野の賞金稼ぎ
Сезон 4
Серия 28
9 ноября 2005
Мы возьмём это или это возьмут у нас? OK, битва в храме!
獲るか獲られるか!?オッケー寺の決斗
Сезон 4
Серия 29
16 ноября 2005
Зелёное животное? Плотоядное животное? Приветствуемое животное?
珍客見参 碧の野獣?猛獣?...珍獣?
Сезон 4
Серия 30
23 ноября 2005
Белый Нороимуси
白き呪いの武者
Сезон 4
Серия 31
30 ноября 2005
Стратег – планы Коумэя
策士·紅明の思惑
Сезон 4
Серия 32
7 декабря 2005
Помощник, прибывший слишком поздно
遅すぎた助っ人
Сезон 4
Серия 33
14 декабря 2005
Смерть Наруто
ナルト死す
Сезон 4
Серия 34
21 декабря 2005
Время, которое остановилось
止まったままの時間
Сезон 4
Серия 35
4 января 2006
Когда белые цапли машут своими крыльями
白鷺のはばたく時間
Сезон 4
Серия 36
4 января 2006
Кипящий котелок! Смешай, размешай и вскипяти!
燃えろ寸胴!混ぜて伸ばして茹で上げろ!
Сезон 4
Серия 37
18 января 2006
Воспоминания: потерянная страница
記憶 失われた頁
Сезон 4
Серия 38
25 января 2006
Крушение, закрытая дверь
衝撃 閉ざされた扉
Сезон 4
Серия 39
1 февраля 2006
Крадись: спланированная ловушка
潜入 仕組まれた罠
Сезон 4
Серия 40
8 февраля 2006
Отчаяние, разбитое сердце
絶望 引き裂かれた心
Сезон 4
Серия 41
15 февраля 2006
Kaisen Tokihanatareta pawâ
海戦 解き放たれた力
Сезон 4
Серия 42
22 февраля 2006
Это невозможно! Знаменитое Искусство ниндзя: Дзюцу Золотого Элемента
ありえねーってばよ! セレブ忍法·金遁の術
Сезон 4
Серия 43
1 марта 2006
Копать здесь! Найти груду золота
ここ掘れワンワン! 埋蔵金を探せ
Сезон 4
Серия 44
8 марта 2006
Беги и уклоняйся! Преследуй или будь преследуемым
疾走, 迷走, ジグザグ走!追って追われて間違えて
Сезон 4
Серия 45
15 марта 2006
О?! Пожалуйста, господин почтальон
OH!?ぷりーず♥みすたーぽすとまん
Сезон 4
Серия 46
22 марта 2006
Мальчик, названный «Звездой»
出会い 「星」の名を持つ少年
Сезон 4
Серия 47
29 марта 2006
Нацухибоси (Звезда летнего дня). Запомненная Колыбельная
ナツヒボシ 思い出の子守唄
Сезон 4
Серия 48
5 апреля 2006
Секретная Техника Таинственного Павлина
秘術 孔雀妙法の代償
Сезон 4
Серия 49
12 апреля 2006
Хосикагэ, похороненная правда
星影 葬り去られた真実
Сезон 4
Серия 50
19 апреля 2006
Воссоединение: оставшееся время
再会 残された時間
Сезон 4
Серия 51
26 апреля 2006
Звезда, которая сияет ярче
星は輝きを増して
Сезон 4
Серия 52
3 мая 2006
Длинный день Кибы Инудзуки
犬塚キバのなが〜い一日
Сезон 4
Серия 53
10 мая 2006
Легенда Конохи. Омбаа действительно существует!
木ノ葉隠れの伝説 オンバアは実在した!!
Сезон 4
Серия 54
17 мая 2006
График выхода всех сериалов
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