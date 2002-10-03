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Наруто
Сезоны
Сезон 1
Naruto
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 октября 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
35
Продолжительность сезона
17 часов 30 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Наруто»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Знакомьтесь, Удзумаки Наруто!
参上!うずまきナルト
Сезон 1
Серия 1
3 октября 2002
Конохамару!
木ノ葉丸だ コレ!
Сезон 1
Серия 2
10 октября 2002
Саскэ и Сакура: Друзья или враги?
宿敵!?サスケとサクラ
Сезон 1
Серия 3
17 октября 2002
Трио! Испытание на выживание
試練!サバイバル演習
Сезон 1
Серия 4
24 октября 2002
Дисквалифицированы? Заключение Какаси
失格?カカシの結論
Сезон 1
Серия 5
31 октября 2002
Важная миссия! Направляемся в Страну Волн
重要任務!波の国へ超出発!
Сезон 1
Серия 6
7 ноября 2002
Убийца из тумана
霧の暗殺者!
Сезон 1
Серия 7
14 ноября 2002
Клятва на боли
痛みに誓う決意
Сезон 1
Серия 8
21 ноября 2002
Сяринган Какаси
写輪眼のカカシ
Сезон 1
Серия 9
28 ноября 2002
Лес Чакры
チャクラの森
Сезон 1
Серия 10
5 декабря 2002
Страна, у которой был герой
英雄のいた国
Сезон 1
Серия 11
12 декабря 2002
Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!!
橋上決戦!ザブザ再び!!
Сезон 1
Серия 12
19 декабря 2002
Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона
白の秘術•魔鏡氷晶
Сезон 1
Серия 13
26 декабря 2002
Непредсказуемый номер один: Наруто присоединяется к битве!
意外性No. 1, ナルト参戦!
Сезон 1
Серия 14
9 января 2003
Битва при нулевой видимости: сяринган не поможет
視界ゼロの戦い 写輪眼崩し
Сезон 1
Серия 15
16 января 2003
Печать пробуждается
解放された封印
Сезон 1
Серия 16
23 января 2003
Невинное прошлое: спрятанные чувства
白い過去•秘めた想い
Сезон 1
Серия 17
30 января 2003
Орудие под названием синоби
忍という名の道具
Сезон 1
Серия 18
6 февраля 2003
Дзабудза исчезает в снегу…
ザブザ雪に散る…
Сезон 1
Серия 19
13 февраля 2003
Новая глава! Экзамен на звание тюнина
新章突入!中忍試験だってばよ
Сезон 1
Серия 20
20 февраля 2003
Знакомство! Приехали сильные враги!!
名乗れ!現れた強敵たち!!
Сезон 1
Серия 21
27 февраля 2003
Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас!
気合い120% ナウでロックな挑戦状!
Сезон 1
Серия 22
6 марта 2003
Победить соперников! Великолепная девятка – все собрались!
蹴散らせライバル!新人9人全員集合
Сезон 1
Серия 23
13 марта 2003
Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен
いきなり失格?超難関の第一試験
Сезон 1
Серия 24
20 марта 2003
Это он! Последний десятый вопрос!
出たとこ勝負!踏ん張りどころの10問目
Сезон 1
Серия 25
27 марта 2003
Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару!
絶対必見!死の森直前ルポ!木ノ葉の学級新聞だコレ!
Сезон 1
Серия 26
1 апреля 2003
Второй экзамен начинается! Все вокруг – враги!
第二試験スタート!周りはみんな敵だらけ!
Сезон 1
Серия 27
1 апреля 2003
Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка
喰うか喰われるか!エサになったナルト
Сезон 1
Серия 28
8 апреля 2003
Наруто атакует! Я не собираюсь убегать!
ナルト反撃!逃げねーんだってばよ!
Сезон 1
Серия 29
15 апреля 2003
Проснись, сяринган! Последний ход – Стихия Огня: техника Огня Дракона!
蘇れ写輪眼!必殺•火遁龍火の術!
Сезон 1
Серия 30
22 апреля 2003
Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!!
激まゆプラトニック!僕は死ぬまでアナタを守る!!
Сезон 1
Серия 31
29 апреля 2003
Сакура цветет! Возвращение решимости
サクラ咲く!決意の後ろ姿
Сезон 1
Серия 32
6 мая 2003
Боевое формирование: Ино-Сика-Тё
無敵のフォーメーション!いのシカチョウ!!
Сезон 1
Серия 33
13 мая 2003
Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары
赤丸ビックリ!我愛羅, 驚異の実力
Сезон 1
Серия 34
20 мая 2003
Запрещено смотреть! Секрет свитка
のぞき見厳禁!巻き物の秘密
Сезон 1
Серия 35
27 мая 2003
График выхода всех сериалов
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