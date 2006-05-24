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Постер к 5-му сезону сериала Наруто
Киноафиша Сериалы Наруто Сезоны Сезон 5

Naruto 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 35
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут
Список серий 5-го сезона сериала «Наруто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смеющийся Сино 笑うシノ
Сезон 5 Серия 1
24 мая 2006
Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист 開業!!木ノ葉引越センター
Сезон 5 Серия 2
31 мая 2006
Тайна путешествующих продавцов 不可解 狙われた行商人
Сезон 5 Серия 3
7 июня 2006
Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя 地下水 無尽蔵の忍具
Сезон 5 Серия 4
14 июня 2006
Бякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита 白眼は見た!磁気使いの死角
Сезон 5 Серия 5
21 июня 2006
Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце» 死の宣告「くもり時々晴れ」
Сезон 5 Серия 6
28 июня 2006
Крик Ино! Круглолицый Рай いの絶叫! ポッチャリ♥パラダイス
Сезон 5 Серия 7
5 июля 2006
Додзё Рок Ли ビバ道場破り! 青春はバクハツだ
Сезон 5 Серия 8
12 июля 2006
Таинственный проклятый замок призрака 怪奇 呪われた幽霊城
Сезон 5 Серия 9
12 июля 2006
Третий Великий Зверь, главный конкурент 第三の超獣 最大のライバル
Сезон 5 Серия 10
26 июля 2006
Столкновение слёз! Горячая кровь – битва ученика и учителя! 涙の激突! 熱血師弟対決
Сезон 5 Серия 11
9 августа 2006
Сбор одиннадцати из Конохи 大ピンチ! 木の葉の11人全員集合
Сезон 5 Серия 12
16 августа 2006
АНБУ отступает, воспоминания Наруто 暗部もお手上げ ナルトの記憶
Сезон 5 Серия 13
23 августа 2006
Промах мимо цели 的外れ 見えてきた標的
Сезон 5 Серия 14
30 августа 2006
Сильный помощник 現役バリバリ 最強の助っ人
Сезон 5 Серия 15
13 сентября 2006
Множественные ловушки, обратный отсчёт для разрушения 多重トラップ 崩壊のカウントダウン
Сезон 5 Серия 16
20 сентября 2006
Спецвыпуск! 5 лучших сражений ниндзя! 本日発表!「忍者たちの汗と涙の名勝負ベスト5! お楽しみの番外編もあるってばよ」スペシャル
Сезон 5 Серия 17
27 сентября 2006
Решение Курэнай, команда №8 покинута 紅の決断 とり残された第8班
Сезон 5 Серия 18
5 октября 2006
Цель – Якумо, запечатанные способности 狙われた八雲 封印された能力
Сезон 5 Серия 19
5 октября 2006
Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему 紅の極秘任務〜三代目との約束〜
Сезон 5 Серия 20
5 октября 2006
Гэндзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами 幻術か現実か 五感を制するもの
Сезон 5 Серия 21
19 октября 2006
Способности, которые должны быть запечатаны 封じられたはずの能力
Сезон 5 Серия 22
26 октября 2006
Ценимый по весу артефакт 名器 花鳥風月の重さ
Сезон 5 Серия 23
2 ноября 2006
Цель – Синобадзу 敵は「不忍」
Сезон 5 Серия 24
9 ноября 2006
Ліс загублених 迷いの森
Сезон 5 Серия 25
16 ноября 2006
Воспоминания пламени 炎の記憶
Сезон 5 Серия 26
30 ноября 2006
У каждого свой путь それぞれの道
Сезон 5 Серия 27
7 декабря 2006
Утраченные воспоминания 失われた記憶
Сезон 5 Серия 28
14 декабря 2006
Прозрение 取り戻した現実
Сезон 5 Серия 29
21 декабря 2006
Бегство от прошлого 消し去りたい過去
Сезон 5 Серия 30
21 декабря 2006
Пропавший ремесленник, преследуемый Шукаку 消えた匠 狙われた守鶴
Сезон 5 Серия 31
11 января 2007
Союзники Песка – синоби Конохи 砂の同盟国 木ノ葉の忍
Сезон 5 Серия 32
18 января 2007
Запечатанный песок, контратака 封じられた砂 水虎の反撃
Сезон 5 Серия 33
25 января 2007
Возрождение Совершенного Оружия よみがえった究極兵器
Сезон 5 Серия 34
1 февраля 2007
В путь 旅立ち
Сезон 5 Серия 35
8 февраля 2007
График выхода всех сериалов
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