Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Наруто
Сезоны
Сезон 5
Naruto
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
24 мая 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
35
Продолжительность сезона
17 часов 30 минут
Список серий 5-го сезона сериала «Наруто»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смеющийся Сино
笑うシノ
Сезон 5
Серия 1
24 мая 2006
Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист
開業!!木ノ葉引越センター
Сезон 5
Серия 2
31 мая 2006
Тайна путешествующих продавцов
不可解 狙われた行商人
Сезон 5
Серия 3
7 июня 2006
Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя
地下水 無尽蔵の忍具
Сезон 5
Серия 4
14 июня 2006
Бякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита
白眼は見た!磁気使いの死角
Сезон 5
Серия 5
21 июня 2006
Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце»
死の宣告「くもり時々晴れ」
Сезон 5
Серия 6
28 июня 2006
Крик Ино! Круглолицый Рай
いの絶叫! ポッチャリ♥パラダイス
Сезон 5
Серия 7
5 июля 2006
Додзё Рок Ли
ビバ道場破り! 青春はバクハツだ
Сезон 5
Серия 8
12 июля 2006
Таинственный проклятый замок призрака
怪奇 呪われた幽霊城
Сезон 5
Серия 9
12 июля 2006
Третий Великий Зверь, главный конкурент
第三の超獣 最大のライバル
Сезон 5
Серия 10
26 июля 2006
Столкновение слёз! Горячая кровь – битва ученика и учителя!
涙の激突! 熱血師弟対決
Сезон 5
Серия 11
9 августа 2006
Сбор одиннадцати из Конохи
大ピンチ! 木の葉の11人全員集合
Сезон 5
Серия 12
16 августа 2006
АНБУ отступает, воспоминания Наруто
暗部もお手上げ ナルトの記憶
Сезон 5
Серия 13
23 августа 2006
Промах мимо цели
的外れ 見えてきた標的
Сезон 5
Серия 14
30 августа 2006
Сильный помощник
現役バリバリ 最強の助っ人
Сезон 5
Серия 15
13 сентября 2006
Множественные ловушки, обратный отсчёт для разрушения
多重トラップ 崩壊のカウントダウン
Сезон 5
Серия 16
20 сентября 2006
Спецвыпуск! 5 лучших сражений ниндзя!
本日発表!「忍者たちの汗と涙の名勝負ベスト5! お楽しみの番外編もあるってばよ」スペシャル
Сезон 5
Серия 17
27 сентября 2006
Решение Курэнай, команда №8 покинута
紅の決断 とり残された第8班
Сезон 5
Серия 18
5 октября 2006
Цель – Якумо, запечатанные способности
狙われた八雲 封印された能力
Сезон 5
Серия 19
5 октября 2006
Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему
紅の極秘任務〜三代目との約束〜
Сезон 5
Серия 20
5 октября 2006
Гэндзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами
幻術か現実か 五感を制するもの
Сезон 5
Серия 21
19 октября 2006
Способности, которые должны быть запечатаны
封じられたはずの能力
Сезон 5
Серия 22
26 октября 2006
Ценимый по весу артефакт
名器 花鳥風月の重さ
Сезон 5
Серия 23
2 ноября 2006
Цель – Синобадзу
敵は「不忍」
Сезон 5
Серия 24
9 ноября 2006
Ліс загублених
迷いの森
Сезон 5
Серия 25
16 ноября 2006
Воспоминания пламени
炎の記憶
Сезон 5
Серия 26
30 ноября 2006
У каждого свой путь
それぞれの道
Сезон 5
Серия 27
7 декабря 2006
Утраченные воспоминания
失われた記憶
Сезон 5
Серия 28
14 декабря 2006
Прозрение
取り戻した現実
Сезон 5
Серия 29
21 декабря 2006
Бегство от прошлого
消し去りたい過去
Сезон 5
Серия 30
21 декабря 2006
Пропавший ремесленник, преследуемый Шукаку
消えた匠 狙われた守鶴
Сезон 5
Серия 31
11 января 2007
Союзники Песка – синоби Конохи
砂の同盟国 木ノ葉の忍
Сезон 5
Серия 32
18 января 2007
Запечатанный песок, контратака
封じられた砂 水虎の反撃
Сезон 5
Серия 33
25 января 2007
Возрождение Совершенного Оружия
よみがえった究極兵器
Сезон 5
Серия 34
1 февраля 2007
В путь
旅立ち
Сезон 5
Серия 35
8 февраля 2007
График выхода всех сериалов
Related video
Греческая копия Демьяненко: как выглядит Шурик в новом «Иване Васильевиче»
Все еще капризная принцесса, но с морщинами: Неелова даже в 76 лет очаровательна (фото)
Чудный малыш по имени Максим: семья Курниковой стала еще больше
Особенность советского Джинна мало кто замечал: неспроста отличается от американского
Тест: смогли бы вы выжить в мире сериала «Ривердейл»?
Рыбников прокололся: этот ляп в «Девчатах» игнорировали 60 лет
«Возненавидел»: Леонов постоянно ссорился с сыном по нелепой причине
Пагубное пристрастие испортило жизнь Портоса: на старости лет скитался по съемным квартирам
Брат и сестра: вскрылась постыдная правда о браке Елизаветы II
Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»
Американцы украли советскую песню, и она затмила даже хиты «Битлз»: ушам не поверите
Сказка с грустным концом: брак с миллионером обернулся для звезды «Руслана и Людмилы» горем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить