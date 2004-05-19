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Наруто
Сезоны
Сезон 3
Naruto
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
19 мая 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
48
Продолжительность сезона
24 часа 0 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Наруто»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Крик Тидори и рёв Саскэ!
唸れ千鳥 吠えろサスケ!
Сезон 3
Серия 1
19 мая 2004
Глупый брат, сила ненависти и злости!
愚かなる弟よ 恨め, 憎め!
Сезон 3
Серия 2
26 мая 2004
Начало тренировок. Я должен стать сильнее!
修行開始 オレはぜってー強くなる!
Сезон 3
Серия 3
2 июня 2004
Ну давай! Лопни же!
根性!!!割れろ水風船!
Сезон 3
Серия 4
9 июня 2004
Знак Конохи на налобной повязке
木ノ葉マークと額当て
Сезон 3
Серия 5
16 июня 2004
Водная рябь
波紋
Сезон 3
Серия 6
23 июня 2004
Взрывной гнев! Ты поплатишься
怒りバクハツ!許さねーってばよ
Сезон 3
Серия 7
1 июля 2004
Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть
初代火影の遺産 死を呼ぶ首飾り
Сезон 3
Серия 8
8 июля 2004
Да или нет! Решение Цунадэ
YESかNOか!ツナデの回答
Сезон 3
Серия 9
22 июля 2004
Переговоры окончены!!
交渉決裂!!
Сезон 3
Серия 10
29 июля 2004
Атака! Ярость Расэнгана
くらえ!怒りの螺旋丸
Сезон 3
Серия 11
5 августа 2004
Пятый Хокагэ. Битва не на жизнь, а насмерть
五代目火影 命を賭けた戦い
Сезон 3
Серия 12
12 августа 2004
Битва легендарной троицы
三すくみの戦い
Сезон 3
Серия 13
12 августа 2004
Похищение! Приключения Наруто на горячем источнике!
ナルトの湯けむり珍道中
Сезон 3
Серия 14
19 августа 2004
Оставить путь ниндзя! Предупреждение Цунадэ
忍者を辞めろ!ツナデの通告
Сезон 3
Серия 15
25 августа 2004
Тот, кто унаследует волю Огня
火の意志を継ぐもの
Сезон 3
Серия 16
1 сентября 2004
Клятва учителя и ученика. Настоящий мужчина и путь ниндзя
熱血師弟の絆〜男が忍道を貫くとき〜
Сезон 3
Серия 17
8 сентября 2004
Пора увидеть! Пора узнать истинное лицо Какаси-сэнсэя!
見たい、知りたい、確かめたいカカシ先生の素顔
Сезон 3
Серия 18
15 сентября 2004
Миссия: Помочь старому знакомому в стране Чая!
いざ新任務 義理と人情と茶国を救え!
Сезон 3
Серия 19
22 сентября 2004
Гонка продолжается! Неприятности в море!
ナルト撃沈!? 陰謀うずまく大海原
Сезон 3
Серия 20
29 сентября 2004
Беги, Идатэ, беги! Остров Наги ждёт!
走れイダテ! 嵐を呼ぶ波乱のナギ島!!
Сезон 3
Серия 21
13 октября 2004
Почти у цели! Ревущий гром большой битвы
ゴール直前!雷鳴とどろく大激闘
Сезон 3
Серия 22
20 октября 2004
Успеешь ли ты, Идатэ?! Финишная прямая!!
届くかイダテ！ 執念のラストスパート！！
Сезон 3
Серия 23
27 октября 2004
Я хочу сразиться с тобой! Столкновение Саскэ и Наруто!
オマエと戦いたい！ついに激突、サスケVSナルト
Сезон 3
Серия 24
3 ноября 2004
Невидимый раскол
見えない亀裂
Сезон 3
Серия 25
10 ноября 2004
Приглашение из Звука
音の誘い
Сезон 3
Серия 26
17 ноября 2004
Сформированы! Железное построение
結成!鉄壁のフォーメーション
Сезон 3
Серия 27
24 ноября 2004
Непобедимая команда принимает вызов!
接触〜音四人衆の実力〜
Сезон 3
Серия 28
24 ноября 2004
Неожиданная борьба внутри группы!? Отряд Сикамару в опасности!
イキナリ仲間割れ!?シカマル小隊大ピンチ
Сезон 3
Серия 29
1 декабря 2004
Полная сила! Пылающий Тёдзи!
パワー全開！ 燃えろチョウジ
Сезон 3
Серия 30
8 декабря 2004
Прощай, друг…! Даже сейчас я верю…
さらば友よ…！ それでもオレは信じてる
Сезон 3
Серия 31
15 декабря 2004
Твой противник – я!
お前の相手はこのオレだ！
Сезон 3
Серия 32
22 декабря 2004
360 градусов обзора: слабое место Бякугана!
視界360度 白眼の死角
Сезон 3
Серия 33
5 января 2005
Причина не сдаваться
負けられない理由
Сезон 3
Серия 34
5 января 2005
Возвращайся! Опоздавшее вместилище
奪還〜間に合わなかった器〜
Сезон 3
Серия 35
12 января 2005
Ошибка! Новый враг
失策！新たなる敵
Сезон 3
Серия 36
19 января 2005
Рык! Вой! Убойная команда
唸れ!吠えろ！究極のタッグ
Сезон 3
Серия 37
2 февраля 2005
У каждого своя битва
それぞれの闘い
Сезон 3
Серия 38
9 февраля 2005
Подделка! Сикамару, человек, который бьёт возродившихся мертвецов!
フェイク！男シカマル 起死回生の賭け
Сезон 3
Серия 39
16 февраля 2005
Появление Зелёного Зверя Конохи!
木ノ葉の碧き野獣 見参！
Сезон 3
Серия 40
23 февраля 2005
Взрывной Зверь! Бросок, удар, прорыв!
野獣炸裂！ 弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！
Сезон 3
Серия 41
2 марта 2005
Союзники Конохи! Синоби Песка!
木ノ葉同盟国砂の忍
Сезон 3
Серия 42
9 марта 2005
Поединок сильнейших! Гаара против Кимимаро!
最強対決！我愛羅VS君麻呂！！
Сезон 3
Серия 43
16 марта 2005
Только упорство! Танец папоротника
執念の一撃！早蕨の舞
Сезон 3
Серия 44
30 марта 2005
Плач был услышан
届かない叫び
Сезон 3
Серия 45
30 марта 2005
Итати и Саскэ. Жизнь слишком далеко друг от друга
兄と弟 遠すぎる存在
Сезон 3
Серия 46
6 апреля 2005
Отец и сын. Треснувшие отношения
父と子 ひび割れた家紋
Сезон 3
Серия 47
13 апреля 2005
Просвещение. Секрет мангэкё сярингана
開眼 万華鏡写輪眼の秘密
Сезон 3
Серия 48
20 апреля 2005
График выхода всех сериалов
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