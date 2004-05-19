Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Наруто
Киноафиша Сериалы Наруто Сезоны Сезон 3

Naruto 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 мая 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 48
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Наруто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Крик Тидори и рёв Саскэ! 唸れ千鳥 吠えろサスケ!
Сезон 3 Серия 1
19 мая 2004
Глупый брат, сила ненависти и злости! 愚かなる弟よ 恨め, 憎め!
Сезон 3 Серия 2
26 мая 2004
Начало тренировок. Я должен стать сильнее! 修行開始 オレはぜってー強くなる!
Сезон 3 Серия 3
2 июня 2004
Ну давай! Лопни же! 根性!!!割れろ水風船!
Сезон 3 Серия 4
9 июня 2004
Знак Конохи на налобной повязке 木ノ葉マークと額当て
Сезон 3 Серия 5
16 июня 2004
Водная рябь 波紋
Сезон 3 Серия 6
23 июня 2004
Взрывной гнев! Ты поплатишься 怒りバクハツ!許さねーってばよ
Сезон 3 Серия 7
1 июля 2004
Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть 初代火影の遺産 死を呼ぶ首飾り
Сезон 3 Серия 8
8 июля 2004
Да или нет! Решение Цунадэ YESかNOか!ツナデの回答
Сезон 3 Серия 9
22 июля 2004
Переговоры окончены!! 交渉決裂!!
Сезон 3 Серия 10
29 июля 2004
Атака! Ярость Расэнгана くらえ!怒りの螺旋丸
Сезон 3 Серия 11
5 августа 2004
Пятый Хокагэ. Битва не на жизнь, а насмерть 五代目火影 命を賭けた戦い
Сезон 3 Серия 12
12 августа 2004
Битва легендарной троицы 三すくみの戦い
Сезон 3 Серия 13
12 августа 2004
Похищение! Приключения Наруто на горячем источнике! ナルトの湯けむり珍道中
Сезон 3 Серия 14
19 августа 2004
Оставить путь ниндзя! Предупреждение Цунадэ 忍者を辞めろ!ツナデの通告
Сезон 3 Серия 15
25 августа 2004
Тот, кто унаследует волю Огня 火の意志を継ぐもの
Сезон 3 Серия 16
1 сентября 2004
Клятва учителя и ученика. Настоящий мужчина и путь ниндзя 熱血師弟の絆〜男が忍道を貫くとき〜
Сезон 3 Серия 17
8 сентября 2004
Пора увидеть! Пора узнать истинное лицо Какаси-сэнсэя! 見たい、知りたい、確かめたいカカシ先生の素顔
Сезон 3 Серия 18
15 сентября 2004
Миссия: Помочь старому знакомому в стране Чая! いざ新任務 義理と人情と茶国を救え!
Сезон 3 Серия 19
22 сентября 2004
Гонка продолжается! Неприятности в море! ナルト撃沈!? 陰謀うずまく大海原
Сезон 3 Серия 20
29 сентября 2004
Беги, Идатэ, беги! Остров Наги ждёт! 走れイダテ! 嵐を呼ぶ波乱のナギ島!!
Сезон 3 Серия 21
13 октября 2004
Почти у цели! Ревущий гром большой битвы ゴール直前!雷鳴とどろく大激闘
Сезон 3 Серия 22
20 октября 2004
Успеешь ли ты, Идатэ?! Финишная прямая!! 届くかイダテ！ 執念のラストスパート！！
Сезон 3 Серия 23
27 октября 2004
Я хочу сразиться с тобой! Столкновение Саскэ и Наруто! オマエと戦いたい！ついに激突、サスケVSナルト
Сезон 3 Серия 24
3 ноября 2004
Невидимый раскол 見えない亀裂
Сезон 3 Серия 25
10 ноября 2004
Приглашение из Звука 音の誘い
Сезон 3 Серия 26
17 ноября 2004
Сформированы! Железное построение 結成!鉄壁のフォーメーション
Сезон 3 Серия 27
24 ноября 2004
Непобедимая команда принимает вызов! 接触〜音四人衆の実力〜
Сезон 3 Серия 28
24 ноября 2004
Неожиданная борьба внутри группы!? Отряд Сикамару в опасности! イキナリ仲間割れ!?シカマル小隊大ピンチ
Сезон 3 Серия 29
1 декабря 2004
Полная сила! Пылающий Тёдзи! パワー全開！ 燃えろチョウジ
Сезон 3 Серия 30
8 декабря 2004
Прощай, друг…! Даже сейчас я верю… さらば友よ…！ それでもオレは信じてる
Сезон 3 Серия 31
15 декабря 2004
Твой противник – я! お前の相手はこのオレだ！
Сезон 3 Серия 32
22 декабря 2004
360 градусов обзора: слабое место Бякугана! 視界360度 白眼の死角
Сезон 3 Серия 33
5 января 2005
Причина не сдаваться 負けられない理由
Сезон 3 Серия 34
5 января 2005
Возвращайся! Опоздавшее вместилище 奪還〜間に合わなかった器〜
Сезон 3 Серия 35
12 января 2005
Ошибка! Новый враг 失策！新たなる敵
Сезон 3 Серия 36
19 января 2005
Рык! Вой! Убойная команда 唸れ!吠えろ！究極のタッグ
Сезон 3 Серия 37
2 февраля 2005
У каждого своя битва それぞれの闘い
Сезон 3 Серия 38
9 февраля 2005
Подделка! Сикамару, человек, который бьёт возродившихся мертвецов! フェイク！男シカマル 起死回生の賭け
Сезон 3 Серия 39
16 февраля 2005
Появление Зелёного Зверя Конохи! 木ノ葉の碧き野獣 見参！
Сезон 3 Серия 40
23 февраля 2005
Взрывной Зверь! Бросок, удар, прорыв! 野獣炸裂！ 弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！
Сезон 3 Серия 41
2 марта 2005
Союзники Конохи! Синоби Песка! 木ノ葉同盟国砂の忍
Сезон 3 Серия 42
9 марта 2005
Поединок сильнейших! Гаара против Кимимаро! 最強対決！我愛羅VS君麻呂！！
Сезон 3 Серия 43
16 марта 2005
Только упорство! Танец папоротника 執念の一撃！早蕨の舞
Сезон 3 Серия 44
30 марта 2005
Плач был услышан 届かない叫び
Сезон 3 Серия 45
30 марта 2005
Итати и Саскэ. Жизнь слишком далеко друг от друга 兄と弟 遠すぎる存在
Сезон 3 Серия 46
6 апреля 2005
Отец и сын. Треснувшие отношения 父と子 ひび割れた家紋
Сезон 3 Серия 47
13 апреля 2005
Просвещение. Секрет мангэкё сярингана 開眼 万華鏡写輪眼の秘密
Сезон 3 Серия 48
20 апреля 2005
График выхода всех сериалов
Related video
Особенность советского Джинна мало кто замечал: неспроста отличается от американского
Тест: смогли бы вы выжить в мире сериала «Ривердейл»?
Брат и сестра: вскрылась постыдная правда о браке Елизаветы II
Все еще капризная принцесса, но с морщинами: Неелова даже в 76 лет очаровательна (фото)
Сказка с грустным концом: брак с миллионером обернулся для звезды «Руслана и Людмилы» горем
«Возненавидел»: Леонов постоянно ссорился с сыном по нелепой причине
Рыбников прокололся: этот ляп в «Девчатах» игнорировали 60 лет
Чудный малыш по имени Максим: семья Курниковой стала еще больше
Греческая копия Демьяненко: как выглядит Шурик в новом «Иване Васильевиче»
Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»
Американцы украли советскую песню, и она затмила даже хиты «Битлз»: ушам не поверите
Пагубное пристрастие испортило жизнь Портоса: на старости лет скитался по съемным квартирам
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше