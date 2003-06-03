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Наруто
Сезоны
Сезон 2
Naruto
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 июня 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
48
Продолжительность сезона
24 часа 0 минут
Список серий 2-го сезона сериала «Наруто»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Схватка клонов! Главный герой – я!
分身対決!オレが主役だってばよ!
Сезон 2
Серия 1
3 июня 2003
Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка!
第二試験突破!勢ぞろいルーキーナイン!
Сезон 2
Серия 2
10 июня 2003
Поражение – 50%!? Неожиданная битва!!
合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!
Сезон 2
Серия 3
17 июня 2003
Зависть Густобровика! Рождение «Комбо Льва»!
ゲジまゆジェラシー!「獅子連弾」誕生!
Сезон 2
Серия 4
1 июля 2003
Рискованная ситуация!! Какаси против Оротимару
一触即発!! カカシVS大蛇丸
Сезон 2
Серия 5
8 июля 2003
Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены
ライバル激突!オトメ心は本気モード
Сезон 2
Серия 6
15 июля 2003
Лучшая битва, чёрт побери!!
ベストバトルはしゃーんなろー!!
Сезон 2
Серия 7
22 июля 2003
Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение
シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い
Сезон 2
Серия 8
29 июля 2003
Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку?
赤丸参戦!!負け犬はどっちだ?
Сезон 2
Серия 9
5 августа 2003
Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто
ヒナタ赤面! 観客あんぐり、ナルトの奥の手
Сезон 2
Серия 10
12 августа 2003
Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты!
白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意!
Сезон 2
Серия 11
19 августа 2003
Перед человеком, которого я обожаю!!
憧れの人の目の前で!!
Сезон 2
Серия 12
26 августа 2003
Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв!
我愛羅粉砕!!若さだ!パワーだ!爆発だ!
Сезон 2
Серия 13
3 сентября 2003
Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения!
熱血落ちこぼれ!遂に炸裂, 禁断の奥義!
Сезон 2
Серия 14
10 сентября 2003
Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!!
嗚呼ロック・リー!これが男の生き様よ!!
Сезон 2
Серия 15
17 сентября 2003
Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ!
闇にうごめく影 サスケに迫る危機!
Сезон 2
Серия 16
24 сентября 2003
Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство!
エビス再び!ハレンチは私が許しませんぞ!
Сезон 2
Серия 17
1 октября 2003
Встречайте! Появление развратного отшельника!
あいやしばらく!エロ仙人登場!
Сезон 2
Серия 18
8 октября 2003
Школа развратного отшельника! Техника призыва!
エロ仙人直伝 口寄せの術だってばよ!!
Сезон 2
Серия 19
15 октября 2003
Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием
切ない想い 願いを込めた一輪
Сезон 2
Серия 20
22 октября 2003
Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение!
生か死か!?免許皆伝は命懸け!
Сезон 2
Серия 21
29 октября 2003
Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса!
飛んだ!跳ねた!潜った!ガマ親分登場!!
Сезон 2
Серия 22
5 ноября 2003
Рука зла близка! Больница в опасности
しのび寄る魔の手!狙われた病室
Сезон 2
Серия 23
12 ноября 2003
Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира!
モー烈 モー追 モーダッシュ 本選開始だってばよ
Сезон 2
Серия 24
19 ноября 2003
Бякуган против теневых клонов! Я выиграю!!
白眼VS影分身!オレはゼってー勝つ!!
Сезон 2
Серия 25
26 ноября 2003
Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита
死角ゼロ!もうひとつの絶対防御
Сезон 2
Серия 26
3 декабря 2003
Скрытая сила неудачника!
落ちこぼれの底力!
Сезон 2
Серия 27
10 декабря 2003
Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием
失格!?キケン!前倒し!波乱含みの大本選!
Сезон 2
Серия 28
17 декабря 2003
Красивые облака… И «парень-пофигист»
雲はいいなあ...やる気ゼロの男
Сезон 2
Серия 29
24 декабря 2003
Столкновение! Взрывающийся Листок и Песок Зла
激突!木ノ葉舞い砂うごめく瞬間
Сезон 2
Серия 30
7 января 2004
Человек, вызывающий бурю!! Стиль толстобровика!
嵐を呼ぶ男!!サスケのゲジマユ流体術!
Сезон 2
Серия 31
14 января 2004
Мы опоздали не просто так! Непобедимая техника Тидори!!
だてに遅れたわけじゃない!究極奥義·千鳥誕生!!
Сезон 2
Серия 32
14 января 2004
«Разрушение деревни Коноха» начинается!
「木ノ葉崩し」始動!
Сезон 2
Серия 33
28 января 2004
Я ждал этого! Миссия ранга А!
待ってました!Aランク任務だってばよ!!
Сезон 2
Серия 34
4 февраля 2004
Трус номер один – Это причиняет беспокойство, но я должен сделать это!!
逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ!!
Сезон 2
Серия 35
11 февраля 2004
Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокагэ
古今無双!「火影」というレベルの戦い
Сезон 2
Серия 36
18 февраля 2004
Ошибка Хокагэ – истинное лицо под маской
火影の過ち 仮面の下の素顔
Сезон 2
Серия 37
25 февраля 2004
Запретная техника мастера! «Демоническая печать»
禁術奥義!「屍鬼封尽」
Сезон 2
Серия 38
3 марта 2004
Невероятно! Истинная сущность Гаары
驚愕!我愛羅の正体
Сезон 2
Серия 39
10 марта 2004
Переходя за предел… Решение Саскэ!!
限界を越えて... サスケの決断!!
Сезон 2
Серия 40
17 марта 2004
Убийца из лунной ночи
月夜の暗殺者
Сезон 2
Серия 41
24 марта 2004
Свет против тьмы в лице Гаары
光と闇 我愛羅という名
Сезон 2
Серия 42
31 марта 2004
Взрыв! Книга техник Наруто!!
爆発!これぞナルト忍法帖〜〜っ!!
Сезон 2
Серия 43
7 апреля 2004
Шаг за предел! ~Свет и тьма~
リミットぶっちぎり! 〜光と闇〜
Сезон 2
Серия 44
14 апреля 2004
Прощай навеки, Третий Хокагэ…!!
三代目よ, 永久に......!!
Сезон 2
Серия 45
21 апреля 2004
Возвращение в утреннем тумане
朝霧の帰郷
Сезон 2
Серия 46
28 апреля 2004
Сяринган против сярингана
写輪眼VS写輪眼!!
Сезон 2
Серия 47
5 мая 2004
О нет! Дзирайя – источник неприятностей женщин и Наруто
おお, のォ〜っ!自来也の女難, ナルトの災難
Сезон 2
Серия 48
12 мая 2004
График выхода всех сериалов
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