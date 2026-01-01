Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»

Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+

После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки

«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»