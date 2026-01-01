Оповещения от Киноафиши
Номер 309
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Номер 309
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Номер 309
Стамбул, Турция
Где снимали известные сцены
Флористика
ул. Калдырым, д. 15, Кючюксу, р-н Ускюдар, Стамбул, Турция
Семейный дом Лале
Кузгунджук, ул. Бехлул, д. 14, 34674 Ускюдар, Стамбул, Турция
Дом Фикрета и Йылдыз Сарихан
Мезарлык Чыкмазы, д. 12, Канлыджа, 34810 Бейкоз, Стамбул, Турция
Холдинг Сариханоглу, эпизоды 1–13
Нидакуле Гёзтепе, ул. Бора, д. 1, мкр. Мердивенкёй, р-н Кадыкёй, 34732, Стамбул, Турция
Холдинг Сариханоглу, эпизоды 14-
ТЦ «Текстилькент», ул. Оручрейс, 34235, район Эсенлер, Стамбул, Турция
кафе
Кафе «Дилруба Кыр», Центр, ул. Мехмет Явуз, 34820, Бейкоз, Стамбул, Турция
