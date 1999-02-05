Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье: 13-й этаж"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Джемре Байсел
Cemre Baysel
Киноафиша
Персоны
Джемре Байсел
Джемре Байсел
Cemre Baysel
Дата рождения
5 февраля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Измир, Турция
Популярные фильмы
Моя левая половинка
(2020)
0
Рамо
(2020)
0
Моя левая сторона
(2020)
0
Фильмография Джемре Байсел
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2020
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Моя левая половинка
драма
2020, Турция
Рамо
драма
2020, Турция
Моя левая сторона
драма
2020, Турция
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе