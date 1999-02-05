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Джемре Байсел
Джемре Байсел Cemre Baysel
Киноафиша Персоны Джемре Байсел

Джемре Байсел

Cemre Baysel

Дата рождения
5 февраля 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Измир, Турция

Популярные фильмы

Моя левая половинка
Моя левая половинка (2020)
0
Рамо
Рамо (2020)
0
Моя левая сторона
Моя левая сторона (2020)
0

Фильмография Джемре Байсел

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актриса 3
Моя левая половинка
Моя левая половинка
драма 2020, Турция
Рамо
Рамо
драма 2020, Турция
Моя левая сторона
Моя левая сторона
драма 2020, Турция
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