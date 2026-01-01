Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени

Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни

Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

Нолан нервно курит в сторонке: лучшие научно-фантастические сериалы, которые круче любого фильма с закрученным сюжетом

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет