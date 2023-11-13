Отзывы о сериале «Настоящий»

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aglaeee
13 ноября 2023, 14:53
Оценка
Очень понравился сериал, с учетом того, что вообще русские сериалы не нравятся! Очень интересный сюжет и красивая картинка. С нетерпеньем ждем семьей продолжения😁😁
13 ноября 2023, 14:53
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Стас Vильховик
28 ноября 2023, 19:13
Потрясающий, душевный поучительный жизненный сериал Ждем 2 сезон чтоб в нем было не меньше 50 серий
28 ноября 2023, 19:13
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Костя Тактаев
3 декабря 2023, 18:38
Оценка
Жду продолжение
3 декабря 2023, 18:38
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Костя Тактаев
3 декабря 2023, 18:39
Оценка
Самый лучший сериал, жду с нетерпением 2 сезона надеюсь будет🙏🙏🙏
3 декабря 2023, 18:39
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Киноафиша.инфо
3 декабря 2023, 19:13
в ответ на сообщение
aglaeee от 13 ноября 2023, 14:53
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 декабря 2023, 19:13
0
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Киноафиша.инфо
3 декабря 2023, 19:13
в ответ на сообщение
Стас Vильховик от 28 ноября 2023, 19:13
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 декабря 2023, 19:13
0
0
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Киноафиша.инфо
3 декабря 2023, 19:13
в ответ на сообщение
Костя Тактаев от 3 декабря 2023, 18:39
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
3 декабря 2023, 19:13
0
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