Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Даркнет
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Даркнет Сезоны Сезон 1

Darknet-sur-Mer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Даркнет»

В 1-м сезоне сериала «Даркнет» действие происходит в небольшом рыбацком городке, который немного может предложить прогрессивной современной молодежи. Однако парни по имени Бенджамин и Флориан нашли выход. Они стали хакерами и прочно обосновались в даркнете. Для них жизнь там представляет гораздо больший интерес, чем реальность на острове Олерон. Однако тихая жизнь Поне-сюр-Мер длилась недолго. В скором времени из Парижа туда приехали преступники албанского происхождения — Алкан и Веран. Эти суровые ребята хотят вернуть крупную сумму денег, которую у них украли главные герои с помощью даркнета.

Список серий 1-го сезона сериала «Даркнет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ошибка 400: Неверный запрос Error 400: Bad Request
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Ошибка 404: Не найдено Error 404: Not Found
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Ошибка 522: Время ожидания подключения истекло Error 522: Connection Timed Out
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Ошибка 429: Слишком много запросов Error 429: Too Many Requests
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2022
Ошибка 456: Неустранимая ошибка Error 456: Unrecoverable Error
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Ошибка 405: Метод не разрешен Error 405: Method Not Allowed
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше