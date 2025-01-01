И на душе сразу станет теплее и светлее: 3 французских комедии с шедевральным дуэтом — Ришар и Депардье

Так сладко, что даже султан терял голову: любимое лакомство Сулеймана из «Великолепного века» готовится за 15 минут

Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть

Лучший сезон «Мосгаза», после которого Черкасов больше никогда не станет великим: рейтинг россиян

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»

Разврат, интим и море крови: утечка новостей по сериалу God of War - Amazon готовит тестостероновую «Игру престолов»

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

В «Рыцаре Семи Королевств» не будет еще одной важной детали из «Игры престолов» — благодаря ей сериал когда-то выиграл две «Эмми»

«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень