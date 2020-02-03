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Постер к 1-му сезону сериала Поздний срок
Киноафиша Сериалы Поздний срок Сезоны Сезон 1

Pozdnij srok 16+
Премьера сезона 3 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поздний срок»

В 1-м сезоне сериала «Поздний срок» Лера Смирнова жила в небольшом российском городке и даже предположить не могла, что станет успешной журналисткой, откроет собственное агентство новостей и выйдет замуж за своего кумира Юрия Смирнова, который общепризнанно является мэтром журналистики. Однако всего этого и в самом деле удалось добиться скромной провинциальной девушке, однажды сделавшей смелый шаг и переехавшей в Москву. Но налаженная жизнь Леры рушится после того, как она выясняет, что жизни ее любимого супруга угрожает опасность. Ей предстоит сделать непростой выбор, который изменит молодую женщину раз и навсегда.

Список серий 1-го сезона сериала «Поздний срок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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