«Уроки любви» расскажет историю Кати, которая переживает кризис в отношениях с супругом. Невзрачный мужчина решил, будто она совсем не следит за своей внешностью. По совету подруги Катя решается на череду перемен: марафон желаний, занятия танцами и даже приворот на мужа. Но все ее попытки отсрочить уход мужа только приближают его, муж бросает девушку. Героиня понимает, что началась другая глава жизни, и решает отметить ее новой прической и новым платьем. Смена имиджа не проходит бесследно, и сразу трое мужчин обращают внимание на Катю. Девушка не знает, кого выбрать, но все решает случай.