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Киноафиша Сериалы Уроки любви

Уроки любви (2023 - 2023)

Uroki lyubvi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Уроки любви» расскажет историю Кати, которая переживает кризис в отношениях с супругом. Невзрачный мужчина решил, будто она совсем не следит за своей внешностью. По совету подруги Катя решается на череду перемен: марафон желаний, занятия танцами и даже приворот на мужа. Но все ее попытки отсрочить уход мужа только приближают его, муж бросает девушку. Героиня понимает, что началась другая глава жизни, и решает отметить ее новой прической и новым платьем. Смена имиджа не проходит бесследно, и сразу трое мужчин обращают внимание на Катю. Девушка не знает, кого выбрать, но все решает случай.

В ролях
В ролях
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Михаил Есьман
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Елена Лотова
Елена Лотова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Уроки любви - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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