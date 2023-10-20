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Постер к 1-му сезону сериала Уроки любви
Киноафиша Сериалы Уроки любви Сезоны Сезон 1

Uroki lyubvi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уроки любви»

В 1-м сезоне сериала «Уроки любви» муж Кати жалуется на то, что она перестала интересоваться своим внешним видом. Чтобы супруг не бросил ее, девушка под руководством подруги решается на ряд авантюр, но все оказывается напрасным: муж уходит. Катя не знает, как ей жить дальше, и, пытаясь справиться с навалившимися неприятностями, решается на кардинальное преображение. Первые изменения начинаются с нового имиджа. Катя меняет прическу и гардероб, после чего сразу три мужчины хотят завоевать ее расположение. Героиня не знает, на ком остановить свой выбор. Погрязнув в романтических мечтах, она совершает непростительную ошибку на работе.

График выхода новых серий Уроки любви 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
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