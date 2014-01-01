В 1-м сезоне сериала «Наследие» стареющая художница Вероника Гроннегард приходит в цветочный магазин, где работает простая бедная цветочница Сигне Ларсен. Женщина намеревается раскрыть девушке секрет, который перевернет всю ее жизнь с ног на голову. Через несколько дней после этого события Вероника умирает, оставив в недоумении целую армию потенциальных наследников ее состояния. Дети и племянники в разной степени скорби с нетерпением дожидаются оглашения завещания. Но последняя воля усопшей шокирует всех: свой особняк и все деньги Гроннегард оставила своей тайной дочери, которую она в младенчестве отдала на воспитание.