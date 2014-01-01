Menu
Arvingerne 2014 - 2017 season 1

Arvingerne

Arvingerne 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"Arvingerne" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследие» стареющая художница Вероника Гроннегард приходит в цветочный магазин, где работает простая бедная цветочница Сигне Ларсен. Женщина намеревается раскрыть девушке секрет, который перевернет всю ее жизнь с ног на голову. Через несколько дней после этого события Вероника умирает, оставив в недоумении целую армию потенциальных наследников ее состояния. Дети и племянники в разной степени скорби с нетерпением дожидаются оглашения завещания. Но последняя воля усопшей шокирует всех: свой особняк и все деньги Гроннегард оставила своей тайной дочери, которую она в младенчестве отдала на воспитание.

7.6 IMDb
"Arvingerne" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
1 January 2014
Episode 2
5 January 2014
Episode 3
12 January 2014
Episode 4
19 January 2014
Episode 5
26 January 2014
Episode 6
2 February 2014
Episode 7
9 February 2014
Episode 8
16 February 2014
Episode 9
23 February 2014
Episode 10
2 March 2014
