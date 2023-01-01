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Постер к 1-му сезону сериала Холокост
Киноафиша Сериалы Холокост Сезоны Сезон 1

Holocaust 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 1978
Год выпуска 1978
Количество серий 5
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холокост»

В 1-м сезоне сериала «Холокост» в 1935 году в Берлине Вайсы празднуют свадьбу сына Карла и Инги Хелмс. Эрик Дорф никак не может отыскать работу по специальности, а его супруга Марта хочет, чтобы муж подал заявление на работу в правительстве Германии. Эрик Дорф считает, что доктору Вайсау стоит уехать из Берлина. Карла задерживают и ссылают в концлагерь Бухенвальд, а доктора Вайса отправляют в Польшу. Эрик Дорф продвигается в иерархии нацизма. Инга делает все, чтобы воссоединиться с Карлом, но ее родители не собираются подвергать дочь такому риску. Они никому не говорят о том, что у них есть родственники-евреи. Руди покидает укрытие.

Список серий 1-го сезона сериала «Холокост» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сгущающаяся тьма The Gathering Darkness
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 1978
Дорога в Бабий Яр The Road to Babi-Yar
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 1978
Окончательное решение The Final Solution
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 1978
Спасительный финал The Saving Remnant
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 1978
Освобождение The Liberation
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 1978
График выхода всех сериалов
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