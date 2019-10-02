Menu
Russian
Season premiere 2 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 20 minutes
В 3-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» команда занимается расследованием гибели бывшего священника Донато Брошереля. Скьявоне не выходит из дома, сославшись на лихорадку. Сандра Бучеллато, журналист, пытается связаться с героем. У Пьеррона появляются крупные долги из-за его чрезмерного увлечения азартными играми. Тем временем бухгалтер Иатта обнаружен мертвым. Его находит Альфредо Биссолати. Бывало, они посещали вместе местный рынок накануне закрытием в поисках чего-нибудь съестного. Коста обращается к Скьявоне с просьбой. Тот должен взяться за расследование похищения, которое произошло в полицейском участке.

7.9 IMDb
La vita va avanti
Season 3 Episode 1
2 October 2019
L'accattone
Season 3 Episode 2
9 October 2019
Après le boule passe
Season 3 Episode 3
16 October 2019
Fate il vostro gioco
Season 3 Episode 4
23 October 2019
