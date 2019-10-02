В 3-м сезоне сериала «Рокко Скьявоне» команда занимается расследованием гибели бывшего священника Донато Брошереля. Скьявоне не выходит из дома, сославшись на лихорадку. Сандра Бучеллато, журналист, пытается связаться с героем. У Пьеррона появляются крупные долги из-за его чрезмерного увлечения азартными играми. Тем временем бухгалтер Иатта обнаружен мертвым. Его находит Альфредо Биссолати. Бывало, они посещали вместе местный рынок накануне закрытием в поисках чего-нибудь съестного. Коста обращается к Скьявоне с просьбой. Тот должен взяться за расследование похищения, которое произошло в полицейском участке.