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Постер к 1-му сезону сериала Постучись в мою калитку
Киноафиша Сериалы Постучись в мою калитку Сезоны Сезон 1

Postuchis v moyu kalitku 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Постучись в мою калитку»

В 1-м сезоне сериала «Постучись в мою калитку» Анастасия переживает тяжелый период. Не так давно она потеряла маму и любимого человека, а еще лишилась недвижимости. Все беды навалились разом, и Настя не знала, как справиться. Но взяв себя в руки, девушка решает начать жизнь с чистого листа. Она покупает небольшой дом в деревенской глуши, где планирует обрести душевное равновесие. Вот только она становится жертвой обмана: выясняется, что у домика есть законный владелец. Его зовут Артем, и его жизнь также полна невзгод. Чтобы преодолеть трудности, Анастасия объединяется с ним и отправляется на поиски счастья и справедливости.

График выхода новых серий Постучись в мою калитку 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
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