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Постер к 5-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 5

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 5-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» повара наняли для обслуживания семейного мероприятия по случаю Пасхи. Один из членов семейства, которое пригласило его, оказался фокусником. Шеф-повар просит Парня доставить товар, и он появляется как нельзя кстати. Расстроенная женщина говорит о Брэде Питте со своим заболевшим приятелем. Она хочет, чтобы они вместе покурили травку. Парень получает удовольствие от встречи с профессиональными стоунерами. А одна из тех, кто часто пользовался услугами Парня, теперь встречается с человеком, который ратует за здоровый образ жизни. В скором времени она узнает об альтернативном образе жизни.

Список серий 5-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Рут Ruth
Сезон 5 Серия 1
11 ноября 2014
Гейгер Geiger
Сезон 5 Серия 2
11 ноября 2014
Чингиз Genghis
Сезон 5 Серия 3
11 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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